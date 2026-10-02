Poznate nove cijene goriva

Vozače u Hrvatskoj od utorka, 6. listopada, trebale bi dočekati niže cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama RTL-a, pojeftinili bi trebali benzin, eurodizel i plavi dizel.

Ako Vlada u međuvremenu ne intervenira, nove cijene trebale bi iznositi:

- Eurosuper 95: 1,74 eura po litri, odnosno dva centa manje

- Eurodizel: 1,83 eura po litri, odnosno tri centa manje

- Plavi dizel: 1,39 eura po litri, odnosno tri centa manje

Riječ je zasad o neslužbenom izračunu, a konačne cijene ovisit će o kretanju cijena na tržištu i odluci Vlade.

Prema aktualnoj odluci Vlade, koja je na snazi od 29. rujna, litra benzina trenutačno stoji 1,76 eura, eurodizela 1,86 eura, a plavog dizela 1,42 eura.

Cijena UNP-a za spremnike trenutačno iznosi 1,52 eura po kilogramu, dok UNP za boce stoji 2,10 eura po kilogramu.

Aktualni režim cijena vrijedi do utorka, 6. listopada, kada bi na snagu trebale stupiti nove cijene.