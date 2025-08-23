Strava kod Karlovca! Pretjecao kolonu i izazvao smrt vozača pa pobjegao! Policija ga traži

Teška prometna nesreća dogodila se jučer oko 20.10 sati na dionici državne ceste D-1, tzv. Turanskoj obilaznici u Karlovcu, u kojoj je jedna osoba poginula, a dvije su teško ozlijeđene.

Prema policijskim informacijama, zasad nepoznati vozač osobnog vozila nepoznatih registracija pretjecao je kolonu automobila, iako za to nije bilo dovoljno slobodnog prostora. U tom trenutku iz suprotnog smjera naišao je auto s bosansko-hercegovačkim registracijama kojim je upravljao 56-godišnji državljanin BiH.

Kako bi izbjegao frontalni sudar, vozač se pomaknuo prema desnom rubu kolnika, izgubio nadzor nad vozilom i u nekontroliranom kretanju prešao na suprotnu stranu ceste. Tamo je udario u auto karlovačkih registracija kojim je upravljala 25-godišnjakinja. Udarac je vozilo odbacio u zaštitnu ogradu, a 56-godišnji vozač preminuo je na mjestu nesreće.

Vozačica i 26-godišnji putnik iz karlovačkog vozila zadobili su teške ozljede i zbrinuti su u karlovačkoj bolnici. Očevidom je na mjestu događaja rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Karlovcu, a promet na toj dionici bio je u prekidu pet sati.

Policija intenzivno traga za nepoznatim vozačem koji je izazvao nesreću te poziva sve svjedoke da se jave na broj 192 ili osobno u Postaju prometne policije Karlovac, Ulica dr. Vladka Mačeka 13.