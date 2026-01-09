Poznato je tko će rušiti Vjesnik!

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH osvanula je natječajna dokumentacija za uklanjanje onoga što je ostalo od Vjesnikovog nebodera izgorjelog 17. studenog.

Odabrana je tvrtka EURCO iz Vinkovaca, a izrada projektne dokumentacije i uklanjanje sad opasne i nestabilne konstrukcije koštat će pet milijuna eura!

Ova tvrtka nije nepoznata, rušili su splitski Hotel Marjan, neprofitabilna skladišta u riječkoj luki, visoki dimnjak bivše bakarske koksare, a s osječkom tvrtkom Respect-ing će rušiti i maksimirski stadion, za oko 28 tisuća eura. Direktor tvrtke je Hrvoje Merki, od 2015. godine, a tvrtka postoji već gotovo 30 godina.