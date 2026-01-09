Obavijesti

ODABRANI NA NATJEČAJU

Poznato je tko će rušiti Vjesnik!

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Započeo je očevid nebodera Vjesnik | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Admiral

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH osvanula je natječajna dokumentacija za uklanjanje onoga što je ostalo od Vjesnikovog nebodera izgorjelog 17. studenog. 

Odabrana je tvrtka EURCO iz Vinkovaca, a izrada projektne dokumentacije i uklanjanje sad opasne i nestabilne konstrukcije koštat će pet milijuna eura! 

Ova tvrtka nije nepoznata, rušili su splitski Hotel Marjan, neprofitabilna skladišta u riječkoj luki, visoki dimnjak bivše bakarske koksare, a s osječkom tvrtkom Respect-ing će rušiti i maksimirski stadion, za oko 28 tisuća eura. Direktor tvrtke je Hrvoje Merki, od 2015. godine, a tvrtka postoji već gotovo 30 godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 15
