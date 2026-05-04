PPD zaključio 2025. godinu s 2,4 milijarde eura prihoda

Prvo plinarsko društvo d.o.o. (PPD) u 2025. godini ostvarilo je, kako nam javljaju, 2,4 milijarde eura prihoda iz poslovanja te 12,7 milijuna eura dobiti nakon poreza.

Nakon nekoliko godina izraženih poremećaja i volatilnosti, 2025. godinu obilježila je stabilizacija europskog plinskog tržišta. Iako su se opskrbni lanci u Europi u velikoj mjeri konsolidirali, kretanja cijena plina i dalje su ostala pod snažnim utjecajem geopolitičkih okolnosti, kao i šireg odnosa između europskog i azijskog tržišta energije.

U takvim tržišnim okolnostima PPD je dodatno učvrstio svoju poziciju najvećeg opskrbljivača na domaćem tržištu, isporučivši približno 10 posto više plina u Hrvatskoj nego u prethodnom razdoblju. Time je potvrđeno da PPD uspješno provodi strateško usmjerenje prema snažnijem rastu na hrvatskom tržištu. Iako se prihodi i dalje ostvaruju u međunarodnom poslovanju, rezultati pokazuju da je PPD u proteklom razdoblju ostvario mjerljiv napredak u jačanju domaćeg portfelja.

Važan oslonac poslovanja PPD-a ostaje rastuće LNG tržište. PPD na terminalu u Omišlju raspolaže značajnim zakupljenim kapacitetima koji će od ove godine dodatno rasti, dok nabavu LNG-a osigurava kombinacijom dugoročnih i srednjoročnih ugovora. Time kompanija dodatno doprinosi stabilnosti i sigurnosti opskrbe Hrvatske i susjednih država. LNG je činio trećinu dobave kompanije u proteklom razdoblju, a očekuje se daljnje povećanje tog udjela, čime se kroz diverzifikaciju dodatno osnažuje položaj kompanije.

Foto: PROMO

Komentirajući rezultate, član Uprave Slaven Rajman istaknuo je kako je razdoblje stabilizacije iza nas te da je plinsko tržište ušlo u novu eru izražene volatilnosti.

„Procjene s početka godine upućivale su na rekordnu globalnu potrošnju plina u 2026., uz istodobni pad potrošnje u Europskoj uniji. No, globalne neizvjesnosti kojima svjedočimo nedvojbeno će promijeniti tržišna krrtanja. Ponovno ulazimo u razdoblje snažnog pritiska na radni kapital energetskih tvrtki, ali PPD je na to spreman zahvaljujući poslovnom modelu koji počiva na diverzificiranim izvorima nabave, dugoročnim ugovorima i snažnoj dobavnoj infrastrukturi. Upravo zato hrvatskom tržištu i u nadolazećoj plinskoj godini možemo jamčiti sigurnu opskrbu i stabilnije cijene. Istodobno, nastavak rasta hrvatskog gospodarstva za nas je jasan signal da postoji dodatni prostor za jačanje domaćeg portfelja, što ostaje jedan od ključnih poslovnih prioriteta PPD-a“, zaključio je Rajman.