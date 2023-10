Plenković o Izraelu: 'Ovo su brutalni napadi, egzekucija civila. Oštro smo to osudili'

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 20. obljetnice Didakovih dana u Zagrebu.

Nakon svečanosti premijer je dao izjavu za medije.

Plenković je naglasio kako pojeftinjuju benzin i dizel, a potom se osvrnuo na situaciju u Izraelu.

- Pojeftinio je i benzin i dizel što je važna poruka za naše gospodarstvo. Osim što smo održali cijenu plina i struje na onoj razini da se kriza ne osjeti, vodili smo i računa o cijeni nafte - rekao je.

- Osudili smo terorističke napade Hamasa koji će dovesti do destabilizacije stanja. Ovo su brutalni napadi, bez presedana, doslovno egzekucija civila. Što se tiče hrvatskih državljana, u kontaktu smo s veleposlanstvom. Dio njih je danas sletio u Beč, oko 53 osobe, a sutra dolazi drugi dio hodočasnika koji je čekao vratiti se prema planu - rekao je Plenković.

Što se tiče izjava predsjednika Zorana Milanovića, premijer je poručio kako on ''ima puno vremena to detaljno pratiti''.

- Njegov potez ne samo da je presedan. Dok je on bio premijer, 13 puta je Josipović potpisao zakone koje je njegova većina izglasavala u Saboru. To je praksa koju Hrvatska poznaje. Predsjednik u roku od osam dana promovira zakone, to je njegovo pravo, ali to je njegovo maksimalno pravo - komentirao je, dodajući kako je zadnja situacija bila u lipnju kada je Sabor donio Zakon o socijalnoj skrbi kada Milanoviću nije bio problem potpisati - rekao je Plenković.

- Vratimo se na razlog zašto je zakonodavac želio da zakon stupi na snagu 1. listopadu. Zakon je prošao dva čitanja, nikakva hitna procedura, prilagođen je temeljnim zahtjevom. Sabor je glasovanje održao na vrijeme tako da je teza Milanovića apsolutna laž. On jako voli lagati. Bitno je i da se ulovio bilance, čak nas je optužio da smo najgori u EU. Nije mogao ljepše izabrati. Za razliku od njega čija je bilanca ovakva: dobio je izbore za što je najzaslužniji Sanader, pa je već iduće izbore odigrao egal, a njegovi nasljednici su izgubili 25 razlike. Potom je predsjednik postao na zbog Škore kome su glasovi otišli, a mogli su Kolindi. Milanovićeve izjave o Schengenu su potpuno relativizirane, a njegov stav o ruskoj agresiji su proruski. Na NATO summitu se hvali da se nije rukovao sa Zelenskim, a u UN-u Ukrajinu niti nije spomenuo. Kada je bila korona, govorio je da je to karijes. Sada na kraju radi potez koji ima samo za cilj političku opstrukciju - poručio je Plenković.

Zanimljiva je medijska percepcija, kazao je Plenković dodajući kako je ''potpuno nebitno'' što su se rukovali Banožić i Milanović.

- Zakon ćemo opet uputiti, opet će biti izglasan i stupit će na snagu, no mi ćemo izgubiti vrijeme i raspravljati o onome o čemu smo raspravljali - kazao je Plenković te nastavio o razlikama između rasta gospodarstva Hrvatske u doba Milanovića i u doba njegovog premijerskog mandata.

- Mandat mu je bio apsolutno prazan, a ima obraza govoriti nama o bilanci - zaključio je.

Plenković se osvrnuo i na jučerašnju izjavu za medije Milanovića koji je odbio odgovoriti na pitanje novinara. Kako je kazao, da je to on napravio, već bi se ''oglasilo Hrvatsko novinarsko društvo''.

- Nije reagirala ni gospođa Sever koja tvita kako meni stoji kravata, a danas samo 'dobro jutro'. Ništa. Kako je to moguće? To je njegova ozbiljna sramota, ali i velika sramota svih kuća koje tome ne pridodaju pozornost. Čovjek napadne vašeg kolegu, a to nitko nigdje ne spominje - kazao je Plenković novinarima.

Komentirajući intervju župana Ivana Anušića koji je rekao da Frane Barbarić šteti HDZ-u, Plenković je rekao:

- Mogao je nešto reći na nekom sastanku, na Predsjedništvu nije bio nijednom. Ako ima nešto reći, ima prigodu svaki ponedjeljak. Za Barbarića sam rekao da pravno mora riješiti to sve oko gradnje, a što se tiče druge teme, to je na Vladi - rekao je.

- Nemamo nikakvu oporbu unutar stranke - dodao je.

- HDZ je toliko demokratičan koliko ga ja vodim da ne znam tko nije mogao ili smio otvoriti neku temu. Ne vidim da nam je Barbarić uteg, HDZ stoji stabilno - rekao je Plenković.