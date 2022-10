Plenković: Ograničit ćemo rad nedjeljom. Oporba? Čini mi se oni od nas ne mogu spavati

Vlada je na zatvorenoj sjednici danas odlučila kako će ograničiti cijene goriva, iako su mnogi očekivali da će nas u utorak dočekati drastičan skok cijene dizela.

- Vlada će ovaj tjedan predložiti rebalans Saboru - rekao je Plenković. Rekao je kako je ranije bila i sjednica Vlade na kojoj su se produžile cijene naftnih derivata.

- Da nije bilo ove reakcije Vlade, poskupjeli bi i dizel i benzin, i to znatno - rekao je Plenković.

Što se tiče sindikata, Plenković je rekao kako je Vlada uspješna u socijalnom dijalogu, posebice socijalnom dijalogu sa sindikatima te da je napravljen "ogroman iskorak".

- Nastavit će se razgovori sutra popodne i vjerujem da ćemo pronaći rješenje - rekao je.

Što se tiče prozivki oporbe da Plenković "skreće pozornost s Ine", premijer je poručio:

- Trošiti riječi na te egzibicioniste bilo bi samo davanje previše pozornosti.

Što se tiče Ine, Plenković je rekao da se konsolidiraju pozicije.

Ponovno se dotaknuo Dragana Kovačevića i afere Janaf.

- Možda računa da će sutra na vlast doći neki drugi, pa da kažu "hajde možda vi iz institucija progona budite malo fleksibilniji prema njemu, on je radio na demontaži HDZ-a". Pripremili su se pravno i komunikaciji, mislim da to javnost vidi, ali ćemo to ponavljati - rekao je.

Premijer je dodao kako misli da neće doći do nestašice gorivo te da Vlada radi na tome da si građani mogu gorivo priuštiti.

- Nije dobro da imamo tako velik rast cijena naftnih derivata koji se reflektira na dizanje cijena i dizela i benzina - dodao je.

Na pitanje je li opcija opet zamrzavanje, Plenković je rekao da će o tome kada dođe vrijeme.

- Ministarstvo zdravstva je pripremilo izmjene dva zakona, staviti fokus na pacijenta, primarnu zdravstvenu zaštitu, reorganizaciju, na kvalitetu i smanjenje troškova. Reforme koje je predstavio Beroš bit će uskoro puštenje u javno savjetovanje - rekao je Plenković.

Ograničenje rada nedjeljom

- Mi smo obećali da ćemo ograničiti rad nedjeljom. Pogledana je komparativna praksa, cilj onoga što je smisao ovog zakona je da se pronađe dobar balans između rada i obiteljskog života. Napravit ćemo određene iznimnke, broj nedjelja u ovom nacrtu zakona je 16, i uz nekoliko iznimki za one službe koje uobičajeno rade nedjeljom - rekao je.

Na pitanje je li se razmišljalo o mijenjanju Zakona o radu, Plenković je rekao kako će se rad nedjeljom dodatno platiti, a da bi se zakonom zabranilo da radnici u firmama koje rade nedjeljom dobiju otkaz ukoliko ne žele raditi taj dan.

Komentirao je i navode o koaliciji s Možemo.

- Čini mi se da ekipa iz oporbe ne može od nas spavati. Razlika je da mi radimo, a oni ne rade ništa - rekao je.

