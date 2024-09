Tomašević otvorio vrtić u Gajnicama: Dosad smo u škole i vrtiće uložili vrijednost tri žičare

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet otvorili su novouređeni područni objekt DV Kustošija u Gajnicama.

Nakon obilaska vrtića gradonačelnik sa zamjenicima održava redovnu konferenciju za medije.

PRATITE UŽIVO:

- Iako smo ispred dječjeg vrtića, iskoristio bih priliku da školarcima zaželim sretnu novu školsku godinu. Želim istaknuti i ponosan sam da smo od početka mandata uložili 250 milijuna eura u škole u vrtiće. To su tri sljemenske žičare - istaknuo je odmah na početku gradonačelnik Tomašević.

- U tijeku su radovi na 12 školskih i odgojno obrazovnih ustanova vrijednosti 81 milijun eura. Ovo je šesti vrtić u našem mandatu. Imat ćemo još tri vrtića u ovom mjesecu otvorena. Ovo je jedan manji vrtić, ali jednako bitan jer želimo da geografski roditelji i djeca imaju vrtiće što bliže svom mjestu stanovanja - dodao je Tomašević.

- Podsjetit ću da od četiri najveća grada u Hrvatskoj imamo najnižu cijenu vrtića. Također, povećali smo i subvencije za privatne vrtiće i to smo napravili da se ne dižu cijene za djecu koja idu u privatne vrtiće. Ulažemo i u ljude koji rade u gradskim vrtićima kojima smo povećali izdvajanja za plaće i stalno povećavamo broj zaposlenih. Trenutno imamo 600 više zaposlenih u gradskim vrtićima nego u ovo isto vrijeme prošle godine - naglasio je Tomašević.

Riječ je potom preuzela Danijela Dolenec koja se osvrnula na stanje s vrtićima u Zagrebu.

- Fokus prve dvije godine nam je bio da pokrijemo istok grada jer je tamo bilo najviše korisnika mjere roditelj-odgojitelj i cilj nam je bio pokriti vrtićima što više korisnika te mjere i rekla bih da smo u tome i uspjeli - kazala je Dolenec.

Na pitanje znači li ovo sadašnje stanje s vrtićima da je nula djece ostalo neupisano Dolenec odgovara da to tehnički nije točno.

- Do kraja godine otvaramo još pet vrtića koji će apsorbirati ovu djecu koja su ostala i koja će u međuvremenu ispuniti uvjete - kazala je Dolenec.

- Oko 1400 djece upisano je u privatne vrtiće. Dio ih je sigurno htio ići u gradske vrtiće, ali nisu imali mjesta i zato smo i dizali subvencije. Zato i povećavamo kapacitet. Dio će ih zasigurno i dalje htjeti ići u privatne i vjerske vrtiće i za to postoje subvencije, ali naš je cilj da svi oni koji žele mogu ići u gradske vrtiće - nadovezao se Tomašević.

Bilo je riječi i o stanju u školama.

- Škole su poseban sustav u odnosu na bilo koju drugu ustanovu. Županije i Gradovi nemaju većinu u Upravnim vijećima koja upravljaju školama. Na kraju ćete mene prozivati i pitati, a mi u školskim odborima nemamo većinu. To ja ne govorim da bi mi stavljali svoje ljude u Upravna vijeća. Ne radi se o tome, radi se o odgovornosti. Ako plaćate troškove škole, onda bi kao osnivač trebali imati upravljačka prava i to ne muči nas nego i brojne druge gradonačelnike i župane - kazao je Tomašević.

Novinari su Tomaševića pitali i o porezu na nekretnine.

- Dozvolite da vidim cijeli porezni paket. Cijelo vrijeme se zaboravlja spomenuti da je ministar najavio da će osobni odbitak povećati na 600 eura što će sniziti prihode gradova. Dok ne vidim cijeli paket, koji će definitivno smanjiti porezne prihode gradova, do tad neću moći dati odgovor na pitanje koja bi trebala biti visina poreza. Pokazalo se da paušalni porez od 200 eura godišnje na krevete je neadekvatan. Nađite mi jednu članicu EU koja ima porezni sustav za nekretnine kao Hrvatska. Mogu reći da nije normalno da je manje porezno opterećenje za iznajmljivanje turistima od dugoročnog najma. Više nije to problem samo Zagreba, vi više ni u okolici Zagreba ne možete naći povoljan stan. Konačno je vrijeme da se porezni nered riješi. Na koji način to treba reći Vlada jer oni imaju sve podatke, a mi ne. Mora se izjednačiti porezno opterećenje za turistički najam s onim za dugoročni najam za stanovnike - poručio je Tomašević.

- Imamo veliku krizu stanovanja i to nije problem stanogradnje. Ako imamo 55.000 praznih stanova onda je problem da se ne oporezuju stanovi koje nitko ne koristi. Ovaj problem se više ne može ignorirati jer ugrožava sve - dodao je Tomašević.

Uskoro opširnije...