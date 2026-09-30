Turudić navodi kako se sustav kadrovski oporavlja pa je broj zaposlenih porastao s 1902 u 2023. na 2028 krajem 2025. godine,
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Pratite Sabor: Turudić podnosi izvješće o DORH-u za 2025.
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Saborski zastupnici u srijedu nastavljaju s radom raspravom o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. godini, tijekom koje je, navodi, povećana učinkovitost te je preokrenut trend rasta broja neriješenih predmeta.
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