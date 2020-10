'Pratite upute, disciplina će nas dovesti do bolje situacije'

Pooštravanje mjera dovelo bi do negativnih socijalnih trendova, smatra Vukušić. Navodi da ne treba ljude svaki dan zasipati s brojkama, tko ih treba znati može ih vidjeti na web stranicama institucija

<p>Psihijatar <strong>Herman Vukušić</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a568545/Psihijatar-protiv-poostravanja-mjera-Pratite-upute-najvaznije-je-strpljenje.html" target="_blank">N1</a> govorio je o mentalnom zdravlju Hrvata u ovom "novom normalnom".</p><p>Svjetska zdravstvena organizacija je još prije deset godina, kao da je bila vidovita kaže Vukušić, označila psihijatrijska oboljenja, posebice depresiju, da će 2020. biti na prvom mjestu svih oboljenja. Pandemija je samo pospješila porast duševnih oboljenja.</p><p>U Hrvatskoj se primjećuje, kaže potom, porast poremećaja tjeskobe, depresije, porast potrošnje lijekova, osobito anksiolitika i antidepresiva.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Nove mjere za Hrvatsku koje će biti na snazi 14 dana</strong></p><p>"Povodom nemilog događaja koji se prije dva tjedna desio na Markovom trgu, rekao sam da možda ne bi ni desio da nemamo ovakvu situaciju u društvu - općeg porasta tjeskobe. To je kao zakon spojenih posuda. Skretali smo pažnju da ćemo u uvjetima izolacije imati takav efekt. Ventil za takve situacije, koje su posljedice pridržavanja mjera u smislu smanjenja kontakata i životnih sloboda, dovode do ovakvih situacija. Teško je reći što se konkretno može napraviti. Svjedoci smo da u nekoliko europskih zemalja izbijaju opći neredi zbog strožih mjera", prokomentirao je pa dodao:</p><p>"Volio bih da naši dužnosnici i vlastodršci imaju na umu da su ovo indikatori, govorim o porastu nasilja - individualnog i obiteljskog, indikatori općeg kretanja u populaciji koji mogu biti i gori."</p><p>Nije čudno, objašnjava, da je od prvotnog povjerenja u stožer došlo do nepovjerenja, nije to slučaj samo u Hrvatskoj.</p><p>"Način na koji je krenula strategija borbe, bilo je velikih očekivanja, onda su krenuli godišnji odmori. Moje pamćenje je kao u amebe - tijekom srpnja i kolovoza je izgledalo kao da se sve riješilo ništa nije desilo. Ponovno vratiti ljude u borbu protiv pandemije, naravno da će reagirati negativno i personalizirati tu negativnost prema čelnim ljudima stožera", rekao je.</p><p>Pooštravanje mjera dovelo bi do negativnih socijalnih trendova, smatra Vukušić. "Treba naći balans. Ne zastrašivati svaki dan građane s negativnim brojkama, tko ih treba znati može ih vidjeti na web stranicama institucija."</p><p>Javnost iritiraju kontradiktorne poruke nekih članova stožera, dodaje. </p><p>"Neki znanstvenici koji su često u javnosti, prepiru se putem medija na temu pandemije i podataka, a izgleda kao da rješavaju svoje privatne sukobe. Izgledaju mi poput predsjednika i premijera. Ne shvaćaju da takvo negiranje tvrdnji dodatno potiče strah u naciji i nepovjerenje u institucije sustava", poručuje psihijatar Vukušić.</p><p>S Gordanom Laucom, koji smatra kako ćemo prijeći brojku od 30 mrtvih dnevno za par tjedana se ne slaže, misli da nećemo doći do tako velike brojke. "Globalna smrtnost od korone je 0,2 posto, a u nekim zemljama još i manje. I zdravstveni sustav će izdržati", rekao je.</p><p>"Situacija je teška i u ovom trenutku najvažnije je strpljenje. Pratite upute Stožera. Jedino praćenje zapovjedne linije i discipline mogu dovesti do poboljšanja situacije", poručio je građanima kao psihijatar.</p><p>Kaže da su građani srednje životne dobi veoma disciplinirani i ne slaže se s konstatacijom da se građani ne pridržavaju mjera. "Treba naciju podsjećati, ali ne i plašiti."</p><p>Pojasnio je i kako na građane djeluju prizori iz Arene.</p><p>"Svi se sjećamo tragedije koje je 11. rujna pogodila SAD. Vidjeli smo ljude koji su se bacali s katova "blizanaca". Nikada više na televiziji niste mogli vidjeti te prizore. Takve slike podižu razinu tjeskobe i straha, nisam siguran koliko pomažu u pridržavanju mjera.</p><p>Takvo opće podizanje tjeskobe i strah naroda koji je svakim danom sve veći, a i jedan način djelovanja stožera doprinosi tome, dovodi do toga da se poveća opća razina društvenog straha i anksioznosti. To je izuzetno plodna podloga za porast svih vrsta nasilja", istaknuo je Vukušić.</p>