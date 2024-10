Vlada danas odlučuje o dizanju minimalne plaće. Plenković: Ona će sada biti 930 eura bruto

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade je nekoliko zakona iz financijskog sektora, među njima i izmjene i dopune Zakona o platnom prometu te izmjene i dopunama Zakona o elektroničkom novcu. Vlada će donijeti i uredbu o visini minimalne plaće za iduću godinu.

Sjednica Vlade počela je s pola sata kašnjenja.

Plenković je na početku govorio o aktivnostima Vlade posljednjih dana, osvrnuo se na otvaranje dionice autoceste od Zagreba do Siska.

Plenković je na početku sjednice Vlade govorio o planu za pobjedu koji je Volodimir Zelenski predstavio europskim liderima. Kaže kako su dogovorene daljnje mjere pomoći Ukrajini, u svim aspektima.

- Jedna od ključnih tema bilo je i pitanje migracija, na temelju pisma koje je liderima uputila predsjednica Komisije - rekao je Plenković uz naglasak na važnost zaštite i hrvatskih granica od krijumčara i nezakonitih migracija. Zahvalio je policajcima koji čuvaju naše granice.

- Glavni događaj ovog tjedna bio je dovršetak dionice autoceste Zagreb-Sisak. Dionica Lekenik-Sisak duga 11 kilometara, ukupna trasa 42 kilometra. Praktički je cijeli Sisak priključila na glavni grad, kratkoća putovanja, sigurnost, brzina i u konačnici besplatna vožnja, kao mjera podrške ljudima iz područja nastradalog u potresu - rekao je Plenković.

- Glavni prioritet nam je rasteretiti pravac Kaštela – Omiš, kako bismo završili puni profil autoceste prema Dubrovniku - dodao je Plenković o gradnji ostali cesta.

Govorio je i o stambenoj politici kao i o rastu plaća. Plenković kaže kako je cilj aktivirati prazne nekretnine i poticati dugoročni najam.

Govorio je i o važnosti rasta plaća i mirovna i istaknuo kako je “prosječna plaća sada 1324 eura”. Podsjetio je na rast minimalne i medijalne plaće u njegovom mandatu, a rekao je i kako je počela isplata jednokratnog dodatka umirovljenicima.

- Ovog tjedna smo razgovarali s glavnom europskom tužiteljicom koja je bila u posjetu Hrvatskoj, mislim da je bio odličan dijalog i nastavljamo suradnju. RH je bila prva među zemljama koje su se odlučile za pojačanu suradnju otvaranjem ureda europskog javnog tužitelja - rekao je Plenković.

Vlada će danas donijeti odluku o minimalnoj plaći.

- Odlučeno je da se iznos minimalne bruto plaće digne na 930 eura. To je oko 15 posto više nego što je bilo dosada. Tako pomažemo ljudima koji primaju minimalne plaće. Minimalna plaća je od 2016. rasla 134 posto, to je ono što gledamo kroz naša dva mandata i na početku trećega. Rast minimalne plaće automatski diže i studentsku satnicu na 6,06 eura, o čemu će posebnu odluku donijeti ministar Fuchs - rekao je Plenković.

Vlada predviđa i određene kompenzacijske mjere zbog rasta. Zadužili su HZZ da donese kompenzacijske mjere za poslodavce koji imaju visok udio radnika na minimalnoj plaći. HZZ će prva tri mjeseca 2025. nadoknaditi razliku rasta minimalne plaće, otkrio je Plenković.

- Za svakog radnika koji trenutno prima minimalac, poslodavac će moći tražiti kompenzaciju između trenutnog i budućeg iznosa minimalne plaće - rekao je Plenković.

Plenković je potvrdio da će se odgoditi glasanje o slanju naših vojnika u misiju za Ukrajinu koje je trebalo biti u petak.

- Zato će se o cijelom paketu glasati kad se steknu uvjeti. I predsjednik Sabora i mi dijelimo stav da treba uložiti dodatne napore da se dodatno pojasni javnosti i zastupnicima što je istina, što je laž. Istina je da ni Hrvatska ni bilo koja druga saveznica koja će sudjelovati u ovoj aktivnosti neće postati zaraćena strana, ne ulazi u vojni sukob s Rusijom. Stav Vlade je da želimo sudjelovati, i to praktički slijedom deklaracije sa summita NATO-a u Washingtonu. Tamo Milanović nije iskazao nikakvo protivljenje toj aktivnosti, a kamoli naznake da RH neće sudjelovati. Vlada želi biti odgovorna članica Saveza i pomoći Ukrajini. Prijedlog o dva časnika koji idu u Njemačku je došao iz vojnog stožera, to nije odabir ni Vlade ni mene, nego hrvatskih časnika. Budući da je stvar prilično jasna, a zbog laži i konfuzija koje je stvorio Milanović, smatramo da javnost i zastupnici trebaju više vremena da shvate o čemu se radi, kako ne bismo ispali zemlja koja ima problema s razumijevanjem onoga što je prilično jednostavno. Žao mi je Kundida koji je bio u svojevrsnom pritvoru dok je trajao Odbor za obranu. Presedan kakav RH još nije doživjela, duboko nepoštovanje i prezir prema svim hrvatskim vojnicima i časnicima. Tome se Vlada duboko protivi jer to nije u nacionalnom interesu nego je isključivo stvar u tome da hrvatske političke scene, na čelu s Milanovićem, staje na rusku stranu. To je jedini epilog ovoga - rekao je Plenković.

Plenković navodi kako smatra da je ''gnjusna laž'' da je Milanović brana demokracije. Ponovio je kako je Milanović “zlokobni kršitelj Ustava”, da je “izašao iz okvira rada PRH-a” te da je “u konačnici napravio udar i na Hrvatski sabor”.