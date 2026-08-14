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OMIŠ

PRATITE UŽIVO Evo gdje su kanaderi i kako gase požar!

Piše 24sata,
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PRATITE UŽIVO Evo gdje su kanaderi i kako gase požar!
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Foto: AeroSINT
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Na karti projekta AeroSINT vidi se zona zabrane letenja i zrakoplovi koji u tom trenutku tamo lete i gase vatru. Vidi im se i putanja te koliko dugo lete.

Ogroman požar sinoć je buknuo u Lokvi Rogoznici. Proširio se do Omiša. Izgorjeli su auti, kuće, brodovi... Dio stanovništva je evakuiran. Vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrom. Ozlijeđeno je 19 ljudi. Više o tome OVDJE

U projektu AeroSINT vidi se karta aktivnog požarišta u Omišu i okolici. Na njoj se vidi kako kanaderi gase vatru i koliko ih je u zraku. Vidi se i zona zabrane letenja i zrakoplovi koji u tom trenutku tamo lete i gase vatru. Vidi im se i putanja te koliko dugo lete.

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Komentari 1
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Nekoliko požara zahvatilo je hrvatsku obalu u četvrtak navečer. Gori u naselju Pogreben kod Primoštena te na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu, kao i na Omiškoj rivijeri te kod Mimica na otoku Braču. Velik požar izbio je i u mjestu Lokva Rogoznica, i to vrlo blizu ceste te je tamo na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog požara prekinut promet. - Vozile smo iz Omiša, vraćale smo se kući i doslovno smo prošle kroz požar. Posvuda je bilo pepela i žara, baš katastrofa. Mislim da smo zadnje koje smo prošle, odmah nakon nas su zatvorili cestu - kaže nam čitateljica koja nam je poslala snimke iz Lokve Rogoznice.

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