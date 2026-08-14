Na karti projekta AeroSINT vidi se zona zabrane letenja i zrakoplovi koji u tom trenutku tamo lete i gase vatru. Vidi im se i putanja te koliko dugo lete.
OMIŠ
PRATITE UŽIVO Evo gdje su kanaderi i kako gase požar!
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Ogroman požar sinoć je buknuo u Lokvi Rogoznici. Proširio se do Omiša. Izgorjeli su auti, kuće, brodovi... Dio stanovništva je evakuiran. Vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrom. Ozlijeđeno je 19 ljudi. Više o tome OVDJE.
U projektu AeroSINT vidi se karta aktivnog požarišta u Omišu i okolici. Na njoj se vidi kako kanaderi gase vatru i koliko ih je u zraku. Vidi se i zona zabrane letenja i zrakoplovi koji u tom trenutku tamo lete i gase vatru. Vidi im se i putanja te koliko dugo lete.
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