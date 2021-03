Joško Klisović, SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba, gost je u studiju 24sata te otkriva svoj plan za oporavak Zagreba i poteze koje bi napravio uspije li osvojiti četverogodišnji mandat na lokalnim izborima.

- Gospodina Bandića više nema, mislim da sam ja jedan dobar, odličan kandidat, koji nudi građanima partnerstvo da upravljamo ovim gradom. Gradi me upravljačko iskustvo - rekao je Klisović.

Do sada je radio, među ostalim, i u Bruxellesu i u Ministarstvo vanjskih poslova. Klisović tvrdi kako će mu to iskustvo pomoći i na lokalnoj razini te da je dosta rješenja koje su drugi gradovi usvojili, primjenjivo i na sam Zagreb.

Na pitanje što je najveći problem Zagrepčana, Klisović je rekao da je to korupcija i klijentelizam koji vlada. Poslovi koji se vežu uz Grad i Holding ne mogu se dobiti ako nisi dio "političkih mreža". Drugi problem, navodi SDP-ov kandidat za gradonačelnika, je neodgovarajući model zbrinjavanja otpada.

- Imat ćemo centar kružnog gospodarstva, pretvarat ćemo otpad u nešto korisno - objasnio je Klisović svoje planove. Šaka u oko je i Jakuševac.

- Sanirat će se po najvišim ekološkim standardima, povući će se novac iz EU fondova. To će se sigurno sanirati, ali ćemo naći i lokaciju za centar za kružno gospodarstvo gdje će se taj otpad reciklirati. Jakuševac ne može ostati ovo što je, to se ne može izdržati. Zagreb mora imati način zbrinjavanja otpada - objasnio je.

'Tomašević je već dugo u kampanji'

Što se tiče njegovih protivnika, među favoritima za gradonačelnika je Tomislav Tomašević iz platforme Možemo.

- On je u kampanji već dugo vremena. Razgovarali smo i oko zajedničke koalicije, SDP je mislio da možemo tako i u prvom krugu pobijediti. Mi smo svoje stranačke interese stavili po strani, ali on je to odbio. Time su se ubrzali procesi u našoj stranci i do toga da SDP ide s kompletno novim načinom u ove izbore - rekao je i poručio kako je najteže proći kroz reformu.

Na pitanje zašto se dugo čekalo s reformom SDP-a, Klisović je poručio da se promjena vodstva stranke bilo nakon parlamentarnih izbora.

- Mislim da smo dobro krenuli. Prema anketama, ja sam drugi nakon Tomaševića - rekao je.

Što se tiče Bandićevih birača, Klisović ih namjerava pridobiti svojim iskrenim pristupom.

- Da pokažem da razumijem njihove probleme, ono što ih muči i da nađemo rješenja, da se uključe u rješavanje. Ne želim da se radi na način kao i do sada. Poduzetnicima obećavam "fair play" natječaje, umirovljenicima i ljudima starije dobi da ću se jako baviti potrebom da ih se osigura - rekao je.

Međutim, Zagreb je u velikom minusu.

- Grad postoji zbog građana i mora im ispuniti neke uvjete. Prvenstveno, suzbit ćemo korupciju. Neke projekcije pokazuju da 20 posto gradskog novca idu u privatne džepove, tu ćemo već nešto uštedjeti - rekao je. Tvrdi kako se može uštedjeti i boljim upravljanjem gradskom imovinom jer veliki dio nje nije u pogonu.

- Mislim aplicirati za EU fondove da osiguramo sredstva za kapitalne projekte. Europa nadzire trošenje tog novca pa su onda smanjenje mogućnosti - rekao je i poručio kako to umanjuje mogućnost za korupciju i pogodovanje.

'Oni koji pošteno rade, ne moraju se bojati otkaza'

Na pitanje može li se govoriti o masovnim otkazima, Klisović je rekao da se ljudi ne moraju bojati da će izgubiti posao ako pošteno rade.

- Ima ljudi i koji su povezani s kriminalnim mrežama i oni neće moći ostati. Postoje ljudi i koji su došli preko veze, pod zaštitom su. I oni će tražiti novi posao. Ali oni koji rade kako treba, oni će nastaviti raditi svoj posao jer Grad mora isporučiti građanima svoje usluge. Reforma Gradske uprave i Holdinga će ići, ali svatko tko radi svoj posao predano i kvalitetno, ne mora se bojati za svoj posao - objasnio je Klisović.

Poručio je kako će svoj program objaviti tijekom tjedna, ali dio po dio.

Što se tiče Mirele Holy koja je prije nekoliko tjedna izazvala veliku buru svojim izjavama oko "dotepenaca", Klisović je rekao kako je ona samo htjela upozoriti na privilegirane ljude koji dolaze iz drugih gradova cijepiti se jer imaju informacije o tome gdje će biti dostupno cjepivo.

Na pitanje može li se ijedan gradonačelnik Zagreba u jednom mandatu riješiti "hobotnice" koju je Bandić gradio godinama, Klisović je rekao da se on nada da može.

- SDP nije bio dio te hobotnice, možda su bili neki ljudi iz SDP-a koji su na kraju i prešli kod Bandića. Svi ljudi koji misle da im je bolje kod stranke bivšeg gradonačelnika, neka odu iz SDP-a. Ne mogu sjediti ljudi na dvije stolice - rekao je.