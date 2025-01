Pratite uživo kako su glasovali vaši susjedi, grad, selo i općina

Državno izborno povjerenstvo počelo je u 19.30 sati objavljivati nepotpune rezultate predsjedničkih izbora. Prema podacima od 19.40 sati, Milanović je na 72,55 posto, a Primorac na 27,45 posto.

