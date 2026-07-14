PRATITE UŽIVO: Počeo veliki vojni mimohod u Parizu

Svečanost predvodi francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji će pregledati postrojbe i sudjelovati u državnoj ceremoniji. U mimohodu sudjeluju vojne postrojbe, strani kontingenti, borbeni zrakoplovi, helikopteri, konjičke postrojbe i motorizirane kolone.

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Na ovogodišnju proslavu pozvani su i čelnici Koalicije voljnih, čime Francuska želi dodatno naglasiti važnost obrambene suradnje i europske sigurnosti.

Dan pada Bastille obilježava se u spomen na 14. srpnja 1789. godine, kada je zauzimanjem pariške tvrđave Bastille započela Francuska revolucija. Danas se taj datum smatra simbolom slobode, jednakosti i zajedništva francuske države.