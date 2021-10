Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održati će u 11 sati konferenciju za novinare u predvorju Gradske uprave.

Podsjetimo, Grad je u ponedjeljak odabrao zajednicu ponuditelja za preuzimanje i daljnju obradu neopasnog otpada odnosno biootpada koju čine CE-ZA-R d.o.o., Eko-Flor Plus d.o.o. i Reoma Grupa. Tomašević je tražio rješenja za zbrinjavanje otpada, no zadnju ponudu za biootpad grupacije u kojoj je i Pripuzova tvrtka nije mogao izbjeći.

Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika, pričala je na početku presice o programima stipendiranja.

- Stipendije za medicinske sestre, deficitarna zanimanja, nije uopće bilo prijava. Iz naše pozicije, veliki dio gradskog programa je bio za izvrsnost, i u smislu sume novca i po broju stipendija. Programi stipendiranja trebaju služiti prvotno za olakšavanje studiranja - rekla je.

- Javno savjetovanje je isteklo, dobili smo puno priloga i oni se još uvijek u sustavnom smislu obrađuju i odgovorit ćemo na njih. Ono što bih htjela reći o našoj namjeri, mi smo težili zadovoljiti dva bitna principa - proširiti pristup obrazovanju, posebno za razne vrste ciljanih ranjivih skupina, i univerzalnost, da je učenik učenik i da je student student. U samoj javnoj raspravi dobili smo razne priloge i dobar dio priloga ciljanih skupina je inzistirao da se zadrže iznosi stipendija, dok je naš prijedlog bio sniziti iznose stipendija, a povećati broj stipendija - rekla je i poručila kako smatraju da je fer uzeti u obzir sve priloge. Stipendije će tako ostati iste.

- To su iznosi kakvi su bili do sad, ali su u programima varirali. U ovoj konačnoj verziji prijedloga želimo ujednačiti sve iznose. To znači da nećemo bitno povećati broj studenata koji će dobiti stipendije, ali će iznosi ostati isti - objasnila je.

'Pozdravljamo Zakon o obnovi'

Zamjenik Korlaet je izvijestio o obnovi.

- Zakon o obnovi, kao što znate, e-savjetovanje je završeno, a Zakon je izglasan na Vladi. Pozdravljamo donošenje zakona jer ubrzava postupke - rekao je.

Kratko je izvijestio i o mobilnim timovima i napomenuo kako su djelatnici ureda uložiti veliki trud u zadnja tri mjeseca.

- Građani se i dalje mogu javljati putem telefona i pozvati mobilni tim ukoliko smo ih nekim slučajem preskočili, a na raspolaganju su i timovi u gradskim četvrtima i mjesnim odborima - rekao je.

Tomislav Tomašević najavio je da će govoriti o tri teme. Prva je program Sunčani krov.

- S tim programom želimo znatno povećati obnovljive izvore energije, a posebice solarne energije - rekao je.

- Cilj programa je to da, ne samo instaliramo solarne elektrane na krovove javnih zgrada, nego da pomognemo građanima i subjektima da ih instaliraju i na svoje zgrade - rekao je. Rekao je kako će taj program dovesti do pokretanja privatnih investicija, a u isto vrijeme će se dogoditi proizvodnja energije.

- To jedva čekamo da prezentiramo Gradskoj skupštini i da krenemo u izvedbu tog programa - dodao je.

Druga je tema biootpad.

'Jedno je glomazni, a drugo biootpad'

- Jučer je objavljena odluka o ponuđaču. Vidim da je i puno zablude - jedno je glomazni otpad, što se toga tiče, donijeli smo odluku o poništenju javne nabave jer tvrdimo da Grad to može sam. Druga stvar je biootpad, budući da Grad nije u svih ovih 20 godina izgradio svoju kompostanu, Grad nema kapacitete da odvaja biootpad i mora to raditi u suradnji s privatnim poduzećima. To smo jasno komunicirali i raspisali smo novi natječaj.

- Zajednica je dala najpovoljniju ponudu u otvorenoj javnoj nabavi i postupili smo po zakonu. Odabrali smo tu grupaciju bez obzira o kome se to radi - objasnio je. Rekao je kako postoje i žalbeni rokovi, ali da se radi o odluci Grada na temelju Zakona o javnoj nabavi.

- Ovo je rješenje dok Grad nema svoju kompostanu, a na tome radimo - rekao je.

'Čuvali smo stanove kao da su Fort Knox'

Tomašević se dotaknuo i treće teme, a to je ugovor koji je sklopljen početkom 12. mjeseca prošle godine s tvrtkom Bilić Erić.

- U tri proračunske stavke bilo je 6,9 milijuna kuna za čuvanje objekata, da bi se račun do 31. srpnja popeo na 26,5 milijuna kuna. Kako je do toga došlo? Na temelju ugovora koji je potpisan krajem prošle godine, a on omogućava količine u satima čuvanja. Čuvano je oko 70 praznih stanova 24 sata dnevno, čuvalo se i 15 poslovnih prostora 24 sata dnevno da ne bi netko provalio u njih. Trošak pojedinačno, je jednog stana na dan, 924 kune, 27.720 kuna bez PDV-a, godišnje oko 332 tisuće kuna po stanu čuvanja bez PDV-a - rekao je Tomašević.

- Za trošak čuvanja jednog stana u godini dana, čuvanja, da netko ne provali u prazan stan, u dvije godine smo mogli kupiti novi stan. Čuvali smo stanove i poslovne prostore kao da su Fort Knox, za cifre koje su probijene u proračunu ne dva puta, nego četiri ili pet puta. Promijenili smo tu praksu čim smo saznali za nju, prestali smo s tom uslugom da se čuva svaki stan pojedinačno, nego da se obilaze s vremena na vrijeme. Instalirali smo protuprovalna vrata, što mi se čini kao bolja mjera. Samo s ovim čuvanjem smo po postojećem ugovoru taj trošak smanjili 12 puta. Sve smo prijavili institucijama. To je jedan od primjera, bit će ih sigurno još - rekao je Tomašević.

