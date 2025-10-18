Obavijesti

PROGNOZA ZA SUBOTU

Prava jesen: Nakon magle dolazi sunce, na Jadranu i bura

Prava jesen: Nakon magle dolazi sunce, na Jadranu i bura
Subotu će obilježiti promjenljivo oblačno vrijeme s povremenom maglom i kišom na istoku i jugu, dok će na Jadranu puhati bura. Temperature će se kretati od 13 do 22 °C.

Subota pred nama donosi tipično jesensko vrijeme diljem Hrvatske. Prema najnovijoj prognozi, u većini krajeva očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme uz povremena sunčana razdoblja, osobito izraženija u zapadnim područjima zemlje. Jutro će biti obilježeno lokalnom maglom, dok će na istoku i jugu zemlje prijepodne još biti malo kiše.

Na sjevernom Jadranu prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, ali će vjetar stvarati dodatni osjećaj svježine. Na moru će puhati slaba do umjerena bura, a podno Velebita mjestimice i jaka. Poslijepodne će se bura okretati na sjeverozapadni vjetar.

Pogledajte vrijeme po gradovima

Temperature će biti tipične za sredinu listopada – najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti između 13 i 18 °C, dok će se na Jadranu živa u termometru penjati do 22 °C.

U Zagrebu će prevladavati djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom, povremeno i povećanom naoblakom. Ujutro se očekuje lokalna magla, a vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 17 °C.

Pripazite u prometu zbog moguće magle u jutarnjim satima, a ako putujete prema obali, imajte na umu pojačanu buru, osobito podno Velebita. Subota je pred nama s tipičnim jesenskim vremenom, pa preporučujemo slojevito odijevanje i kišobrane pri ruci na istoku i jugu zemlje.

