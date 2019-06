Prava katastar-strofa! Od gaća i čarapa došao do vila i milijuna

Prije deset dana ministrov život se činio idiličan, a onda se dogodila katastar-strofa.

Lovro Kuščević je privukao pažnju javnosti kada se otkrilo da nije upisao dvije kuće u katastar. U česticama gdje su njegove vile, stoje upisani pašnjaci i štala. Fotografirali smo ta neobična mjesta i istražili kako je Lovro postao najbogatiji ministar u Vladi. Njegov otac Nenad ponudio nam je odgovore na ova pitanja.

- Lovre je oduvijek bio spretan u poslu. Za vrijeme studija na splitskom je pazaru imao štand za prodaju čarapa i donjeg rublja, čak je i mlađeg brata Branimira pozvao da mu pomaže - kaže ponosni otac.

- Ovo je još jedan od projekata kojim se potvrđuje smjer ove Vlade, a to je digitalizacija javnih usluga, transparentnost i učinkovitost - svečano je prije 10 dana ustvrdio ministar Lovro Kuščević. Za govornicom je predstavljao Katastar.hr, novi portal Državne uprave.

Nekoliko dana kasnije, Kuščević se našao u središtu pozornosti, ali ne zbog ‘transparentnosti i učinkovitosti’.

Prvo se otkrilo kako današnji ministar uprave i bivši ministar graditeljstva, ironično, punih 11 godina nije upisao svoju kuću u Nerežišćima na rodnom Braču u katastar. I to kakvu kuću. Kuščevićeva vila iznajmljuje se za preko 16 tisuća kuna tjedno, a ako je suditi po Bookingu, rasprodana je gotovo cijelo ljeto.

Što se katastra tiče, peterosobna vila s bazenom zavedena je kao - pašnjak.

- Hvala Bogu, imam puno nekretnina, nije moguće sve to pratiti - slegnuo je ramenima HDZ-ovac na novinarsko pitanje kako mu se to moglo dogoditi. Poručio je da mu nimalo nije neugodno i prisnažio da je dao zahtjev da se vila unese u katastar. Ta pašnjak - vila se godinama čudesno smanjivala. Od 2011. do 2016., imala je površinu od tisuću kvadrata i vrijedila je 7 milijuna kuna.

Kad je Lovro sjeo u ministarsku fotelju, u kartici joj je smanjio veličinu na 952 kvadrata, da bi je na kraju, u 2017., opisao kao nekretninu od 350 kvadrata. Čini se kako je u međuvremenu izgubila i na vrijednosti jer je ministar u kartici sada cijeni 6 milijuna kuna.

Kako je dobio broj i adresu?

To nije jedina zbunjujuća okolnost. Naime, stručnjaci s kojima smo razgovarali ne razumiju kako je Kuščević bez evidencije u katastru uspio dobiti adresu i kućni broj.

Već sljedećeg dana nakon otkrića 6 milijuna kuna vrijednog pašnjaka, Telegram je otkrio kako Kuščević ima još jednu kuću i nadstrešnicu upitne legalnosti u Nerežišćima na Braču. I one se vode kao pašnjak, a zapravo se radi o građevini koju je bezbrižno podignuo u negrađevinskoj zoni.

Ministar Kuščević, koji je godinama obavljao dužnost načelnika općine Nerežišća, uspio je dobiti sve potrebne dozvole, iako ni ovu nekretninu nije upisao u katastar. Kako bi legalizirao ovu kuću, Kuščević je morao izmijeniti cijeli prostorni plan. Naime, da bi izbjegao zapreku u vidu negrađevinske zone, ministar je zatražio dozvolu za gradnju štale, koja je dopuštena na poljoprivrednom zemljištu.

Doduše, nije bilo stoke koju bi držao u štali, ali tko još pazi na takve detalje. Kad je štala napokon zgotovljena, općina kojom je načelnikovao donosi novi prostorni plan koji mu omogućuje prenamjenu u kuću.

Nije ovo prvi put da se Kuščevićevo prezime povlači uz sumnjive bračke građevine. U uvali Grška sagrađena su dva objekta na mjestu nekadašnje vapnenice, a parcela na kojoj se nalaze u vlasništvu je brata Kuščevićeve supruge. Prema svjedočenjima lokalaca, ministar često posjećuje i koristi objekte u ovoj uvali. I ovdje je, zahvaljujući administrativnim izmjenama, dopuštena gradnja, a ako je suditi po zemljišniku, bar jedan objekt je viška.