'Kuščević nije platio porez, a ni doprinose. To je ozbiljna stvar'

Ako lažeš, moraš biti dobrog pamćenja. Mnoge izjave koje je davao gospodin Kuščević za njega su inkriminirajuće. On je obavljao poslove i bio ministar upravo u onim resorima u kojima se pazi na preciznost, građevinske uvjete i slično, rekao je u emisiji 'Novi dan' na N1 televiziji Josip Kregar, profesor s Pravnog fakulteta i politički analitičar.

- Ja mislim da je njegovo ignoriranje ozbiljnosti problema krajnje neprimjereno. Ovdje se ne radi o tome da je netko zabunom propustio upisati u katastar, nego da katastar postaje i temelj za mnoge druge stvari. Dakle, on nije upisan ni kao vlasnik u zemljišnim knjigama. Ne plaća poreze i doprinose. To je već vrlo ozbiljna stvar; kako jedan načelnik ne plaća svojoj općini što je dužan; kako jedan ministar ne plaća u državni proračun ono što je dužan kao vlasnik, posjednik imovine.

- Ovdje će ne samo sud za prekršaje nego i ministarstvo financija imati dosta ozbiljan zadatak. Naravno da će se htjeti izbjeći da u ovakvim predizbornim vremenima to postane tema, ali zbog toga ona moja prva rečenica - on je neoprezno mislio da nitko neće saznati ni za njegovu imovinu - i da je dovoljno da je relativno benigno prošao skandal s kućama drugog ministra.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zadatak Povjerenstva za sprječavanje konflikta interesa nije da bude još jedno tijelo evidencije - to radi i ministarstvo financija i pravosuđe i sudovi, zemljišne knjige i slično - to nije njihov birokratski zadatak. Njihov zadatak je sveden na jedno jednostavno pitanje. Ponašaju li se oni koji obavljaju javne dužnosti u našem interesu?

- Najgore je što se u nizu slučajeva pokazalo da se radi o svjesnom prikrivanju pa čak i laganju. E, to je ozbiljna stvar za nekoga tko obavlja javnu dužnost. Moglo je doći do propusta, naravno, može doći do različitih nesreća, ali nekako se počelo činiti da u tome postoji jedan sistem sveden opet na jedno jednostavno pravilo - da se ljudi koji obavljaju javnu dužnost osjećaju iznad zakona, a ne podvrgnuti zakonu, rekao je Josip Kregar u emisiji koju u cijelost možete pogledati na N1.