Prava vojničina: 'Kad krenemo, momci, gorjet će nebo i zemlja'

Karizmatični "oklopnjak" Andrija Matijaš Pauk nije tog dana trebao poginuti. Kao dozapovjednik brigade trebao je biti 10 kilometara u pozadini, ali on je poginuo u borbi u prvim redovima. No takav je bio, uvijek na prvoj liniji, od prve do posljednje akcije. Smiren i koncentriran samo na vojno djelovanje.

General bojnik Andrija Matijaš Pauk bio je profesionalan vojnik, stručnjak za tenkove i oklopnu borbu, te izvrstan sportaš u više disciplina.

Obrani Hrvatske priključio se odmah na početku Domovinskog rata, a sudjelovao je u svim akcijama 4. brigade , od borbe za Dubrovnik preko bitaka na šibenskom i zadarskom području.

Strog ali osjećajan

- Bio je poštenjačina, volio je vojsku, a prema nama se odnosio kao prema svojoj djeci. Bio je ono što se kaže, prava vojničina. Vrlo strog , ali i osjećajan, iako te osjećaje nije pokazivao. Ali mi smo to znali, poznavali smo ga u dušu, kao i on nas - prisjetili su se svojedobno za 24 sata njegovi suborci dodajući da je upravo po njemu 4. brigada dobila ime Pauci.

Andrija Matijaš Pauk rodio se 31. srpnja 1947. u u mjestu Pozorac kod Marine kod Trogira, gdje je pohađao osnovnu školu. Srednju dočasničku "Školu za oklopno-mehanizirane postrojbe Jugoslavenske narodne armije" završio je u Banjoj Luci. U JNA je službovao po slovenskim vojarnama.

Na početku Domovinskog rata pridružio se brojnim dragovoljcima u obrani Hrvatske, u čijim je redovima njegovo vojno znanje bilo itekako dobrodošlo. "Vatreno krštenje" doživio je na Banovini, a potom dolazi u 4. gardijsku brigadu, u kojoj je ostao do kraja.

Jedan od najvećih

Andrija Matijaš je u akciji Maslenica bio tri puta ranjen u istom danu. Sudjelovao je i u akcijama Zima 94, Skok1 i Skok 2, a sa svojim je tenkistima ušao u Knin u akciji Oluja. Poginuo je na današnji dan 1995. u akciji Južni potez kod Mrkonjić Grada.

- Uvijek je prije akcije govorio: Kad krenemo, gorjet će nebo i zemlja - posvjedočili su njegovi suborci, koji su uz njega bili i kad je poginuo.

Ministar obrane, ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević, kazao je prošle godine na godišnjicu njegove smrti da je general bojnik Andrija Matijaš Pauk iznimno zaslužan za uspjehe te brigade.

- On je naš učitelj i drugi otac koji nas je učvrstio u uvjerenju da možemo svladati svako zlo. Matijaš Pauk je moralna i ljudska vertikala Domovinskog rata te na mlađe generacije treba prenositi zasluge takvih ljudi - naglasio je Krstičević.



Tema: Domovinski rat