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Pravda je spora, ali dostižna! Nakon 12 godina našli lopova, opljačkali ženu kod Virovitice

Piše HINA,
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Pravda je spora, ali dostižna! Nakon 12 godina našli lopova, opljačkali ženu kod Virovitice
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, uz posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske

Policijska uprava virovitičko-podravska izvijestila je da je kontinuiranim i ustrajnim operativnim radom te primjenom suvremenih kriminalističko-tehničkih metoda i forenzičkih vještačenja bioloških tragova razriješila razbojništvo u Čačincima koje se dogodila prije više od 12 godina. Kako je precizirala policija, razbojništvo se dogodilo 11. siječnja 2014. godine oko podneva, kada su u kuću tada 79-godišnje oštećenice ušle dvije nepoznate osobe, muškarac i žena.

Muškarac je uporabom sile spriječio oštećenu u traženju pomoći, dok je žena iz sobe otuđila 1850 eura, nakon čega su pobjegli u nepoznatom pravcu.

Iako je od počinjenja kaznenog djela prošlo 12 godina, policijski službenici kontinuirano su poduzimali mjere i radnje radi pronalaska počinitelja te su detaljnim operativnim radom i vještačenjima tragova izuzetih s mjesta događaja prikupljeni ključni materijalni dokazi koji su izravno povezivali osumnjičenog 42-godišnjeg muškarca s ovim kaznenim djelom.

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Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, uz posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske. 

Policijski službenici nastavljaju daljnje poduzimanje mjera i radnji radi utvrđivanja identiteta i pronalaska druge osobe koja je sudjelovala u počinjenju ovog kaznenog djela, navodi virovitička policija.

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