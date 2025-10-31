Zakon je izglasan na kvaran, zakulisni način: 75 ruku umjesto nužnih 76. Piši-briši scenarij, objavi pa opozovi - groteskna igra brojeva u režiji saborske službe, dok predsjednik Sabora Jandroković naknadno mijenja zapisnik kao da je riječ o narudžbi u lošem restoranu
KOMENTAR: IGOR ALBORGHETTI PLUS+
Pravda u Hrvatskoj ima malo ruku, previše skrivenih motiva
Čitanje članka: < 1 min
Saborska proceduralna akrobatika ima novu, tamnu zvijezdu sezone - epizodu u kojoj je odluka o noveli Zakona o kaznenom postupku ušla u registar političkih triler događaja, s mogućim posljedicama koje su sve samo ne bezazlene.
