Pravda u Hrvatskoj ima malo ruku, previše skrivenih motiva

Piše Igor Alborghetti,
Zagreb: Sabor tjedni rad završio glasovanjem | Foto: Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Zakon je izglasan na kvaran, zakulisni način: 75 ruku umjesto nužnih 76. Piši-briši scenarij, objavi pa opozovi - groteskna igra brojeva u režiji saborske službe, dok predsjednik Sabora Jandroković naknadno mijenja zapisnik kao da je riječ o narudžbi u lošem restoranu

Saborska proceduralna akrobatika ima novu, tamnu zvijezdu sezone - epizodu u kojoj je odluka o noveli Zakona o kaznenom postupku ušla u registar političkih triler događaja, s mogućim posljedicama koje su sve samo ne bezazlene.

