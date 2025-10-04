Obavijesti

News

Komentari 3
KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+

Pravdu ne smijemo uzimati u svoje ruke, kakav god sustav bio

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Pravdu ne smijemo uzimati u svoje ruke, kakav god sustav bio
Split: Suđenje Filipu Zavadlavu za trostruko ubojstvo | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Za dio javnosti Filip Zavadlav je “heroj” jer je uzeo pravdu u svoje ruke i učinio ono što su “napraviti trebali policija i pravosuđe”, smatraju mnogi. Niti za jedno ubojstvo, međutim, nema i ne može biti opravdanja

Visoki kazneni sud smanjio je Filipu Zavadlavu kaznu zatvora s 40 na 35 godina za tri hladnokrvna ubojstva 2020. godine jer nije utvrđeno da je ubojstva planirao. Žrtvama je, međutim, ciljao vitalne organe, što pokazuje da ih je htio ubiti, i sud je zaključio da je riječ o osveti, ali ne o bezobzirnoj osveti. Bio je bitno smanjeno ubrojiv, ima teške osobne i obiteljske prilike, i ubojstva je počinio vrlo mlad, sa samo 24 godine. Nakon ubojstava su, s druge strane, izostali empatija i kajanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva
ODLUKA SUDA

Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva

VKS smatra da Zavadlav nije planirao ubojstva, a pitanje je je li znao u koga puca. Zavadlav je htio srušiti presudu tako da ga se proglasi psihotičnim, pa onda i nevinim. Tvrdi da na snimkama uopće nije on
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
'Policajac iz Senja skočio je u hladno more. Zaronio je na 16 m. Nije mogao otvoriti vrata'
TRAGEDIJA

'Policajac iz Senja skočio je u hladno more. Zaronio je na 16 m. Nije mogao otvoriti vrata'

Policajac Jasmin Mujaković iz Policijske postaje Senj među prvima je došao do mjesta nesreće gdje je poginulo četvero u slijetanju auta. Prema svjedocima, dao je sve od sebe da ih spasi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025