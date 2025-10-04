Za dio javnosti Filip Zavadlav je “heroj” jer je uzeo pravdu u svoje ruke i učinio ono što su “napraviti trebali policija i pravosuđe”, smatraju mnogi. Niti za jedno ubojstvo, međutim, nema i ne može biti opravdanja
KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+
Pravdu ne smijemo uzimati u svoje ruke, kakav god sustav bio
Čitanje članka: 1 min
Visoki kazneni sud smanjio je Filipu Zavadlavu kaznu zatvora s 40 na 35 godina za tri hladnokrvna ubojstva 2020. godine jer nije utvrđeno da je ubojstva planirao. Žrtvama je, međutim, ciljao vitalne organe, što pokazuje da ih je htio ubiti, i sud je zaključio da je riječ o osveti, ali ne o bezobzirnoj osveti. Bio je bitno smanjeno ubrojiv, ima teške osobne i obiteljske prilike, i ubojstva je počinio vrlo mlad, sa samo 24 godine. Nakon ubojstava su, s druge strane, izostali empatija i kajanje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku