Pravilnik za zgrade: Za kršenje kućnog reda idu kazne od 50 do 500 €, nema tenda, cvijeća...

Bicikl više ne možete ostaviti u prolazu zgrade, bacati čikove s balkona ili isprašivati posteljinu, a proslavu jednom godišnje morate prijaviti dva dana ranije jer u protivnom platit ćete kaznu i to u vidu veće pričuve u rasponu od 50 do 500 eura.

Naime, od 1. svibnja na snagu stupa novi Pravilnik o kućnom redu zgrada koji je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo u javno savjetovanje. Pravilnik o kućnome redu dijeli se na opći i posebni dio, sadrži 24 članka koji se odnose na pravila korištenja zajedničkih prostora u zgradi, ali svaka zgrada može donijeti i svoja dodatna pravila. Taj poseban pravilnik definira zajednica suvlasnika svake pojedinačne zgrade. Suvlasnici također definiraju novčanu kaznu za prekršaj pravila koji se naplaćuje kao povećana pričuva.

Pravila općeg Pravilnika definiraju da uličnim pročeljima balkona, lođa i terasa ne smiju se postavljati tende osim ako natpolovičnom većinom suvlasnika nije odlučeno o njihovom jednoobraznom izgledu za cijelu zgradu. Korisnici su dužni održavati čistoću stubišta, hodnika i ostalih zajedničkih dijelova te ih čuvati od oštećenja, dužni su organizirati čišćenje snijega i leda s krovova i pločnika te spriječiti nastanak štete drugim korisnicima zgrade i trećim osobama u svezi sa snijegom i ledom na svim površinama koje se nalaze na građevinskoj čestici zgrade. Cvijeće, odnosno drugo bilje i raslinje koje se nalazi balkonu, terasi, lođi, vrtu odnosno u drugom posebnom ili zajedničkom dijelu zgrade mora se držati u posudama koje zadržavaju vodu i koje su osigurane od pada.

Stanovnici ne smiju prolijevati tekućine, isprašivati posteljinu, tepihe ili krpe te bacati predmete, opuške i slično kroz prozore, vrata, balkone i lođe zgrade. Ne smiju vikom, glasnom glazbom, kućnim radovima ili na neki drugi način stvarati ili omogućiti stvaranje neprimjerene buke ili narušavati red i mir u zgradi radnim danom u razdoblju od 15 do 17 sati te od 22 do 7 sati, a neradnim danom odnosno vikendom i blagdanom od 13 do 17 sati te od 22 do 9 sati. Jednogodišnju proslavu mogu imati, ali ako se ona "najavi dva dana prije održavanja i ako ne traje dulje od ponoći". Ima li zgrada zajedničko dvorište, ono se ne smije koristiti za trajni smještaj građevinskog i drugog materijala, za parkiranje vozila na način da se onemogućava ulazak i izlazak drugih vozila, za samovoljno ograđivanje ili blokiranje zajedničkog dijela za osobno parkiranje vozila ili smještaj stvari, kao ni za pranje vozila.

No građani sve ono čime nisu zadovoljni, a tiče se Pravilnika mogu komentirati na stranicama e- savjetovanja.