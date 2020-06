Pravo ljeto još je dosta daleko, na Jadranu će biti grmljavinskih pljuskova, ali i nevera...

Ne tako davne dugoročne prognoze sugerirale su kako nas čeka sušno i toplo, usijano ljeto. No RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar sada napominje kako vrućine neće doći tako brzo

<p>Sveti <strong>Medard</strong> (ili: Medardo) bio je francuski biskup koji je na razmeđi između 5. i 6. stoljeća proživio za to doba podugačkih 89 godina. Vitalni biskup je - zaštitnik meteorologa. I uz to, naravno, jedan od onih uz koje se vežu poslovice vezane uz vremenske (ne)prilike.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: DUNJA MAZZOCCO DRVAR</strong></p><p>Na dan Sveca zaštitnika svoje profesije za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3830574/pravo-je-ljeto-jos-dosta-daleko/" target="_blank">RTL</a> je o ljetu koje se nedavno najavljivalo kao raritetno sušno i usijano, govorila meteorologinja <strong>Dunja Mazzocco Drvar</strong>.</p><p>- Vjerovanje je da će kiša na današnji dan, na Medardovo (Sv. Medardo, francuski biskup iz 6. stoljeća), potrajati još 40 dana - kaže Mazzocco Drvar.</p><p>- Lipanj doista jest najkišovitiji mjesec u kopnenoj Hrvatskoj pa bi se moglo pomisliti da ova lijepa priča doista (i doslovno) drži vodu. Srećom, iskustvo nam pokazuje da tome nije tako - ističe RTL-ova meteorologinja.</p><p>- Prošle je godine, primjerice, Medardovo prošlo bez kiše, a druga je polovina lipnja bila izrazito kišovita. Slično se dogodilo i dvije godine prije. I onu godinu prije toga...</p><p>Dakle, riječ ipak tek o poslovici.</p><p>- "Medardovo pranje" u trajanju 40 dana nije pravilo, nego iznimka. Stoga ni ovu današnju kišu ne treba doživljavati kao kap koja je prelila čašu ionako prepunu sumnje u izdane prognoze za vruće i sušno ljeto.</p><p>Štoviše, najnovije prognoze sugeriraju kako ćemo se na ono istinsko ljeto još načekati:</p><p>- Pravo je ljeto još dosta daleko! A Medardovo promjenjivo vrijeme sigurno neće trajati do sredine srpnja - rekla je meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3830574/pravo-je-ljeto-jos-dosta-daleko/" target="_blank">RTL</a>.</p><h2>U utorak će prijepodne biti kiše</h2><p>- U utorak će, doduše, kiše opet biti, i to više prijepodne. U velikom dijelu zemlje bit će čak i pretežno oblačno, a u Gorskom kotaru i Lici oblaci će biti niski i smanjivati vidljivost ispod kilometra. Jači grmljavinski pljuskovi očekuju se na moru, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu te u Slavoniji. Poslijepodne već više suhih i sunčanih razdoblja, no pljuskovi se i dalje očekuju, osobito na istoku. Osim uz grmljavinske pljuskove, vjetra gotovo i neće biti. Temperatura za nijansu niža od današnje, ali će zbog više sunčana vremena i nedostatka vjetra biti čak i malo toplije.</p><h2>A ostatak tjedna?</h2><p>- U srijedu će pljuskovi biti još rjeđi i kratkotrajni, a bit će i znatno više sunca. I temperatura će stoga biti viša, u velikom dijelu unutrašnjosti već će biti toplo. Od četvrtka do subote većinom suho, a mala vjerojatnost za pljuskove postoji prije svega u unutrašnjosti Dalmacije. Za razliku od velikog dijela proljeća, pred nama je i niz od nekoliko tihih dana bez spomena vrijednog vjetra pa će poslijepodneva biti vruća. Nedjelja ponovno nestabilnija, ali o tome koliko će kiše biti i gdje svakako ćemo vas još obavijestiti idućih dana, <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3830574/pravo-je-ljeto-jos-dosta-daleko/" target="_blank">piše Mazzocco Drvar za RTL</a>. </p><h2>Na moru nevere, ali sve kraće</h2><p>Na moru se povremene nevere očekuju i u srijedu i četvrtak, ali sve rjeđe i kratkotrajnije. Vrijeme po jugu, ali bez zamjetnoga vjetra i bez veće promjene temperature. U petak i subotu uglavnom sunčano i većinom suho uz vjetar stabilnoga vremena, burin i maestral, izraženiji na srednjem Jadranu. Za nedjelju i ovdje imamo signal za novu destabilizaciju, no zasad se ne vidi koliki će dio obale zahvatiti i koliko će trajati.</p><p>O svemu ćemo vas, kao i uvijek, informirati u našim televizijskim emisijama, na društvenim mrežama, ali i na portalu.</p>