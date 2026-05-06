PRAVO S*ANJE OPG-ovci i bivša voditeljica iz Agencije izmišljali izmet da bi izvukli EU novac?!

Nova akcija EPPO-a diljem Hrvatske odnosi se, kako 24sata doznaje, na višegodišnja muljanja s poticajima, između ostalog za stajsko gnojivo. Navodno se niz OPG-ova iz nekoliko županija povezao s Ivom M., bivšom voditeljicom Odjela Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Sisačko - moslavačkoj županiji, kako bi muljali na poticajima za poljoprivrednike. Konkretno, riječ je o poticajima za stajsko gnojivo.

- Policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke u koordinaciji s Uredom europskog javnog tužitelja u Zagrebu, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Samostalnim sektorom za financijske istrage Ministarstva financija i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode kriminalističko istraživanje nad nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela vezanih uz subvencijske prijevare u poljoprivredi. Hitne dokazne radnje provode se na području nekoliko policijskih uprava: sisačko-moslavačke, zagrebačke, ličko-senjske, virovitičko-podravske i karlovačke - izvijestila je policija. Neslužbeno doznajemo da ih je u prvom kraku uhićeno 16 ljudi, u drugom četiri.

Za 300 eura sređivala papire?

Prvi krak, u kojem je uhićeno 16 osoba, obuhvaća poticaje iz programa "Eko shema", koji potiče održive uporabe stajskoga gnoja (krutog ili tekućeg) na oranicama.

- Cilj intervencije je povećati sadržaj humusa smanjenjem uporabe sintetskih mineralnih gnojiva, čime se ujedno postiže poboljšanje fizikalnih i kemijskih svojstava tla. Smanjenje uporabe mineralnih gnojiva značajno pridonosi uštedama energije potrebne za njihovu proizvodnju te umanjuje onečišćenje tla, zraka i vode - piše u opisu programa.

Agencija je davala potpore za ulaganja u objekte i opremu za skladištenje, rukovanje i primjenu stajskoga gnojiva poput prikolica za gnoj i cisterni. OPG-ovi su neistinito prikazivali količinu gnojiva koju su kupili ili proizveli, a jedni su drugima, kako bi prikrili da lažu oko količina, izdavali lažne fakture i krivotvorili papirologiju. Drugim riječima, doslovno su izmišljali izmet stoke koji se koristi kao gnojivo.

Na kraju se ispostavilo da je dio OPG-ova prikazivao količine koje fizički nisu gdje imali držati, a svoja polja uopće ne bi gnojili prirodnim gnojivom, nego umjetnim, navodno kupljenim u Italiji. Iva M. je, prema sumnjama europskih istražitelja, za naknadu OPG-ovima pomagala u krivotvorenju dokumentacije kako bi dobivali isplate. Ona od 2023. godine nije u Agenciji, već je otvorila svoju konzultantsku tvrtku preko koje je poljoprivrednicima sređivala papire. Kako neslužbeno doznajemo, i dok je bila u Agenciji navodno je muljala s papirima za mito. To je bilo prije 2023. godine, a prema sumnjama, neosnovano je uvećavala površinu zemlje kojom su se OPG-ovi prijavljivali, što izravno utječe na visinu potpore. Kako smo doznali, sumnja se da je za tarifu od 300 eura sređivala poticaje od oko 5 tisuća eura.

Nastavio s muljanjem

Drugi krak istrage odnosi se na njenog nasljednika, aktualnog zaposlenika Agencije i voditelja Odjela u Sisačko-moslavačkoj županiji, Zdravka P. On je, pak, osumnjičen da je primao mito kako bi sređivao potpore poljoprivrednicima koji uopće nisu zadovoljavali uvjete natječaja. Šteta u oba kraka je nekoliko stotina tisuća eura, a osumnjičene su, kako neslužbeno doznajemo, tajno pratili oko godinu dana.