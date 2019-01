Pravobraniteljica traži mjere za domara u školi u Brodarici

Nakon što se u ponedjeljak domar Goran Macura (49) zaključao u Osnovnu školu Brodarica zbog čega je intervenirala policija, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević upozorila je da je škola mjesto na kojem bi se djeca trebala osjećati potpuno sigurno i zaštićeno te da su svi zaposlenici izravno odgovorni štititi dobrobit djece.

Iako je prva službena informacija to jutro bila da se domar u školu zaključao sam, naknadno se saznalo, a potvrdio je to i sam domar, da su nakratko u školu bila zaključana i djeca zbog čega su roditelji alarmirali medije i dječju pravobraniteljicu.

Domar je dan nakon incidenta kazao kako je 'performans' u školi izveo nakon što mu je predsjednica školskog odbora Simona Mesarek u subotu prijetila gubitkom radnog mjesta što je on doživio kao poniženje te joj se odlučio osvetiti. Sve je isplanirao dan ranije te je tu noć prespavao u školi, a u intervjuu za ŠibenikIN više je puta naglasio kako mu je sigurnost djece bila na prvom mjestu. No, u to, izgleda, neki roditelji nisu uvjereni pa su pravobraniteljici i medijima uputili pismo, a cijeli slučaj u brodaričkoj školi, koji je navodno povezan s izborom novog ravnatelja, istražuje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje je tamo poslalo inspekciju.

Pravobraniteljica za djecu, u skladu sa svojim ovlastima, preporučila je da škola i prosvjetna inspekcija poduzmu odgovarajuće mjere prema domaru.

"O događaju u OŠ Brodarica u Šibeniku doznali smo, osim iz objava u medijima i obraćanja roditelja, i od policije koja nas je izvijestila i o tome što je poduzeto odmah po izbijanju kriznog događaja u školi. Iskazujemo zabrinutost zbog opisane situacije, osobito stoga što su u događaj bila uključena i djeca, te smatramo nedopustivim takvo ponašanje u ustanovi odgoja i obrazovanja", objasnila je u odgovoru za ŠibenikIN pravobraniteljica Pirnat Dragičević.

Kako ističe, škola je mjesto na kojem bi se djeca trebala osjećati potpuno sigurno i zaštićeno te mjesto na koje će roditelji svoju djecu slati s punim povjerenjem, a svi zaposlenici izravno su odgovorni štititi dobrobit djece.

"Stoga smo zabrinuti i zato što djelatnik škole, koji je ugrozio osjećaj sigurnosti djece i roditelja i dalje dolazi u školu i može biti u kontaktu s učenicima, unatoč tome što njegovo ponašanje evidentno ukazuje i na moguće daljnje rizike. U skladu sa svojim ovlastima preporučili smo da škola i prosvjetna inspekcija poduzmu odgovarajuće mjere prema djelatniku koji je svojim neprimjerenim ponašanjem ugrozio i djecu. Preporučili smo im i primjenu radno pravnih mjera prema djelatniku zbog kršenja radno pravnih obveza", napominje Pirnat Dragičević.

Budući da je pravobraniteljica za djecu tijelo praćenja i nema izvršne ovlasti, institucijama može samo uputiti upozorenja i preporuke za zaštitu prava i interesa djece te tražiti izvješća o postupanju. "Postupanje nadležnih institucija u ovom slučaju i dalje ćemo pratiti", zaključuje pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

Tema: Hrvatska