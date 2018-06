Prebacili ročište: Mamić bi ovu noć trebao provesti u pritvoru

Pripadnici državne policijske agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) uhitili su u četvrtak u Međugorju savjetnika GNK Dinama Zdravka Mamića po međunarodnoj tjeralici koju su za njim raspisale vlasti Republike Hrvatske te su ga odveli u Sud BiH gdje će se on izjasniti o tome želi li biti izručen Hrvatskoj.

- Idem na sud. Ljudi koji su me došli privesti lijepo su se predstavili i sve je proteklo u redu. Ja sam im rekao da sam ih očekivao. To zna cijela nacija, moraju me identificirati jer je raspisana potjernica - rekao je Zdravko Mamić za portal Klix.ba.

Naime, prema proceduri, sud BiH utvrdit će posjeduje li Zdravko Mamić bosanskohercegovačko državljanstvo te će se Mamić tada izjasniti protivi li se izručenju Hrvatskoj. BiH, naime, ne izručuje svoje državljane. Mamić je izjavio da će na Sudu reći kako je protiv izručenja Republici Hrvatskoj koja je za njim raspisala međunarodnu potjernicu.

- Ja ću se na sudu izjasniti, reći tko sam, što sam i gdje sam. I to je to, vraćam se nazad - dodao je Mamić.

Iako je to trebalo biti obavljeno u četvrtak sve je odgođeno. Radilo se o izvanrednom ročištu, kaže Mamićev odvjetnik Zdravko Rajić, koje je zbog manjka vremena odgođeno za petak. Zbog toga Zdravko Mamić mora provesti noć u pritvoru.

Podsjećamo, međunarodnu tjeralicu za Mamićem, koji je u Hrvatskoj nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog krađe 116 milijuna kuna iz Dinama, raspisao je Županijski sud u Osijeku. Tjeralica za Mamićem objavljena je i na stranicama MUP-a RH gdje se navodi kako ga traže zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Za područje Europske unije izdan je i europski uhidbeni nalog. Tako je Mamiću sužen manevarski prostor glede slobodnog kretanja - pokuša li izaći iz BiH država u koju uđe dužna ga je izručiti Hrvatskoj.

- Nakon što Ministarstvo pravosuđa primi svu dokumentaciju suda mi ćemo postaviti zahtjev za izručenjem koji ćemo poslati ministarstvu pravosuđa BiH, a nakon toga odluku o izručenju ili neizručenju donosi sud BiH, a mi kao ministarstva tu nemamo ingerencija - pojasnio je daljnju proceduru ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Nakon susreta s kolegom iz BiH Josipom Grubešom rekli su kako su nezadovoljni načinom na koji taj sporazum “funkcionira, odnosno ne funkcionira”.