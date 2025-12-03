Vojnik SAO Krajine ubio ženu u zaleđu Knina 1993. i bacio tijelo u bunar. Sad su digli optužnicu

Policijski službenici Odjela ratnih zločina dovršili su kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je u lipnju 1993. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Protiv osumnjičenog, koji trenutno nije dostupan hrvatskim pravosudnim tijelima, podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu.

Prema priopćenju šibensko-kninske policije, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 52-godišnjak 10. lipnja 1993. godine, kao pripadnik "75. motorizirane brigade vojske RSK", počinio teško kazneno djelo.

Sumnja se da je tog dana u mjestu Lukar, u općini Promina, s još nekoliko pripadnika svoje postrojbe došao u obiteljsku kuću 56-godišnje civilke. Tamo su je, kako navodi policija, fizički zlostavljali, udarajući je rukama, nogama i kundakom puške po glavi i tijelu. Nakon brutalnog premlaćivanja, nanijevši joj višestruke teške ozljede, ženu su ubacili u bunar, takozvanu "gusternu", gdje je preminula.