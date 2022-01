Njegov prelazak je potaknulo raspravu o pomoći i zaštiti koju prebjezi primaju u novoj sredini u pokušaju da počnu novi život.

Južnokorejska vojska identificirala je muškarca koji je prešao preko teško naoružane demilitarizirane zone na sličan način prije godinu dana u potrazi za boljim životom u Južnoj Koreji da bi se na kraju, bježeći od bijede, sada vratio u - Sjevernu Koreju.

Njegov pokušaj uspostave novog života u Južnoj Koreji postavio je pitanja primaju li prebjezi primjerenu pomoć nakon opasnog puta u kojem riskiraju život kako bi siromašnu i strogo kontroliranu Sjevernu Koreju zamijenili za demokratsku i bogatu južnu susjedu.

Prebjeg povratnik muškarac je 30-ih godina i živio je bijedno radeći kao kućepazitelj, rekao je vojni dužnosnik i dodao "Rekao bih da je bio svrstan u nižu klasu, životareći".

Dužnosnici ne vjeruju da je bio špijun iz Sjeverne Koreje. Ispitivali su ga kako je izbjegao čuvare unatoč tome da su ga snimile nadzorne kamere pri prelasku granice.

Sjevernokorejske vlasti nisu komentirale incident, a državni mediji nisu o njemu izvijestili.

Slaba interakcija

Južnokorejska novinska agencija Yonhap izvijestila je da je policija u sjevernoj općini Nowon koja mu je pružila zaštitu i drugu skrb upozorila da bi se on mogao vratiti u svoju domovinu, no nikakva akcija nije poduzeta jer nisu imali konkretnih dokaza.

Policija je odbila komentirati. Dužnosnik Ministarstva za ujedinjenje u Seulu zadužen za prekogranična pitanja rekao je u utorak da je prebjeg povratnik primio vladinu pomoć za osobnu sigurnost, dobio smještaj i medicinsku skrb i posao.

Muškarac je jedva komunicirao sa susjedima i viđeno je da je bacio svoje stvari dan prije nego što je prešao granicu, navodi Yonhap.

"Tog jutra bacio je svoj madrac i posteljinu u smeće što je bilo čudno jer je to bilo posve novo", rekao je susjed za Yonhap. "ŽeIio sam ga zamoliti da to radije da nama, no nisam jer se nismo ni pozdravljali".

U rujnu je oko 33.800 Sjevernokorejaca počelo novi život u Južnoj Koreji kamo su stigli nakon duga, opasna puta, uobičajeno preko Kine, u potrazi za novim životom bježeći od siromaštva i gušenja slobode u svojoj domovini.

Od 2012. godine potvrđen je povratak u Sjevernu Koreju samo 30 prebjega, navodi Minisarstvo za ujedinjene.

No i prebjezi i aktivisti smatraju da bi slučajeva moglo biti mnogo više jer se mnogi od njih bore da se prilagode novom životu u južnoj susjednoj zemlji.

Oko 56 posto prebjega svrstava se u ljude niskih prihoda, prema podacima ministarstva.

Gotovo 25 posto njih je u najnižoj kategoriji te primaju nacionalnu subvenciju za osnovne potrebe i ta brojka je šest puta veća nego u općoj populaciji.

Prema anketi objavljenoj prošli mjesec za istraživački centar iz Seula, oko 18 posto od 407 prebjega izrazilo je želju za povratkom, najčešće zbog nostalgije.

"Razlozi su složeni i uključuju čežnju za članovima obitelji koji su ostali u Sjevernoj Koreji, do emocionalnih i ekonomskih teškoća koje se pojavljuju kada se počinje novi život", objasnio je dužnosnik Ministarstva ujedinjenja.

Obećao je da će ministarstvo preispitati postupanje prema prebjezima i poboljšati im razinu pomoći da započnu novi život.