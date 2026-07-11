'Pred vatrogascima na Korčuli bit će zahtjevna noć. Kanaderi će se ponovno uključiti u zoru'

Požari su danas izbili na četiri lokacije u Dalmaciji, a najveći i najdramatičniji jest onaj na otoku Korčuli. Izbio je u poslijepodnevnim satima na području između Smokvice i Blata, a vjeruje se da ga je izazvao udar groma. U gašenju sudjeluju sva dobrovoljna vatrogasna društva s otoka Korčule, a u pomoć su stigli kanaderi, Air Tractor te vatrogasci iz Dubrovnika i okolnih mjesta, piše Net.hr.

Pokretanje videa... VIDEO Kanaderi pomažu u gašenju požara | Video: 24sata Video

Gašenje dodatno otežava snažan vjetar koji raspiruje vatru i ubrzava njezino širenje, a stižu i informacije da je izgorjelo nekoliko objekata na poljoprivrednom zemljištu.

- Na vrhu brda i dalje je velika otvorena vatra. Zračne snage mogu pomagati još otprilike sat vremena, a nakon toga sve ostaje na zemaljskim snagama. Pred vatrogascima je iznimno zahtjevna noć - izvijestio je reporter RTL-a Rade Županović koji je istaknuo i da se vatra širi u dva smjera, što vatrogascima dodatno otežava posao.

Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavio je da će se u 19 sati u Blatu održati sastanak kriznog stožera otoka Korčule, na kojem će sudjelovati i glavni vatrogasni zapovjednik. Očekuje se da će zračne snage biti potrebne i u nedjelju, a vrlo je izgledno da će tijekom noći ostati u pripravnosti u Dubrovniku ili na Braču.

Građanima i turistima preporučuje se da prate upute nadležnih službi. Glavna cesta između Vele Luke i Blata i dalje je zatvorena. Za sada nema potvrđenih informacija o izgorjelim objektima.

- S obzirom na grmljavinsko nevrijeme koje je između 14 i 15 sati zahvatilo Dalmaciju, vrlo je vjerojatno da je požar izazvao udar groma. Točan uzrok utvrdit će policija i vatrogasci nakon što požar bude ugašen - istaknuo je Županović.

Najveći će problem tijekom noći biti duljina požarne linije i nepristupačan teren. Zračne snage ponovno bi se trebale uključiti u zoru, a vatrogasci će do tada pokušavati obuzdati vatru sa zemlje.