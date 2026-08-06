VRUĆINA NE POPUŠTA U 22 sata izmjerili čak 33 °C. U noći stižu kiša, grmljavina i jak vjetar!

Ni u kasnim večernjim satima vrućina ne popušta. Prema podacima DHMZ-a, u četvrtak u 22 sata temperature su na brojnim mjernim postajama i dalje prelazile 30 °C. Najtoplije je bilo u Senju s čak 33,3 °C, slijede Prevlaka s 31,9 °C, Rab s 31,4 °C, Bilogora s 31,3 °C i zagrebački Grič s 31,2 °C. Iznad 30 °C bilo je i u Svetom Ivanu na Pučini (30,5 °C), Slavonskom Brodu (30,4 °C), Rijeci (30,2 °C), Osijeku-Čepinu (30,1 °C) i Kutjevu (30,1 °C).

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Ni petak neće donijeti značajnije osvježenje. Prema prognozi DHMZ-a, očekuje se djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano vrijeme, ali i nestabilnija atmosfera. Već tijekom noći i jutra u unutrašnjosti je uz više oblaka moguća slaba kiša, dok će od sredine dana rasti vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno i izraženije.

Foto: DHMZ

Puhat će umjeren, povremeno na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će prevladavati umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i navečer s olujnim udarima. U Dalmaciji će poslijepodne zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najniža jutarnja temperatura bit će između 18 i 23 °C, na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 28 i 33 °C, dok će na Jadranu i u istočnoj Hrvatskoj ponovno biti vrlo vruće, uz vrijednosti od 34 do 37 °C.