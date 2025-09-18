Obavijesti

Građani Vira dobili preko 1.6 milijuna eura. Načelnik stigao u masu i dijelio rješenja

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Općina Vir

Ukupno to je najmanje 1.620.000 eura potpora iz proračuna prema socijalnim kategorijama stanovništva, što je najveći iznos ikad isplaćen na otoku

Općina Vir podijelila je više od 1350 rješenja virskim umirovljenicima, nezaposlenima, osobama starijima od 65 godina, korisnicima Hrvatskog zavoda za socijalni rad te zaposlenima na dugotrajnom bolovanju, i to u pojedinačnom iznosu od 1200 eura, piše Slobodna Dalmacija.

Ukupno to je najmanje 1.620.000 eura potpora iz proračuna prema socijalnim kategorijama stanovništva, što je najveći iznos ikad isplaćen na otoku.

 – Ispunili smo obećanje iz predizbornog razdoblja da ćemo riješiti sva dugovanja prema našem stanovništvu, odnosno prema djeci, školarcima, njihovim roditeljima i studentima. A posebno smo osjetljiviji kada su u pitanju najugroženije skupine našeg stanovništva – rekao je načelnik Općine Vir Marino Radović. Penzioneri su bili i više nego zadovoljni.

Foto: Virski list

 - Ovo je velika stvar. Zaista smo zahvalni Općini Vir na ovakvoj potpori. Supruga i ja živimo penzionerski od mjeseca do mjesec, pa je dobivena potpora stvarno prava stvar – kaže 78-godišnji umirovljenik Ivan koji je radni vijek proveo u sesvetskoj Termomehanici, dok je četiri godine mlađa njegova supruga Marija radila u hrvatskom telekomunikacijskom poduzeću Ericsson Nikola Tesla.

– Dolazi najavljeno poskupljenje energenata, a s njime pretpostavljamo i poskupljenja svega drugog. Potpore će nam zato znatno olakšati neveselu financijsku situaciju – dodaju supružnici Balan, ističući kako njihova mirovina zajedno iznosi manje od 1200 eura.

1445 zahtjeva

Zahtjev za dobivanje jednokratne materijalne potpore za 2024. i 2025. (po 600 eura za svaku godinu) podnijelo je 1445 Virana. Zasad je više od 1350 pozitivnih rješenja, ali će se do kraja tjedna ta brojka vjerojatno još povećati. U nekim priloženim zahtjevima građana postoje sitniji nedostaci koji će se lako moći popraviti, poput potvrde koju još treba priložiti ili uplate manjih iznosa.

Foto: Virski list

– Bilo je jako puno zahtjeva koje smo dobili, pa bih se posebno zahvalio djelatnicima općinske uprave koji su te zahtjeve uspješno riješili u relativno kratkom vremenu. Obično bude oko tisuću zahtjeva, a sada smo ih imali gotovo tisuću i pol – naglasio je načelnik Radović uz napomenu kako će isplata potpora biti izvršena tijekom sljedećeg tjedna.

PREŽIVJETI POSKUPLJENJE Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'
Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'

Tko može dobiti potporu

Svi korisnici potpora s pozitivno riješenim zahtjevom koji u srijedu nisu došli na podjelu rješenja, mogu ih preuzeti na protokolu Općine Vir svakim radnim danom od 9 do 12 sati. Rješenja se ne mogu preuzimati za susjede, prijatelje ili tetke, već radi zaštite osobnih podataka – isključivo za sebe. Također, isplata neće biti moguća sve dok se ne podignu rješenja – naveli su u Općini Vir.

