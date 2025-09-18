Građani Vira dobili preko 1.6 milijuna eura. Načelnik stigao u masu i dijelio rješenja

Općina Vir podijelila je više od 1350 rješenja virskim umirovljenicima, nezaposlenima, osobama starijima od 65 godina, korisnicima Hrvatskog zavoda za socijalni rad te zaposlenima na dugotrajnom bolovanju, i to u pojedinačnom iznosu od 1200 eura, piše Slobodna Dalmacija.

Ukupno to je najmanje 1.620.000 eura potpora iz proračuna prema socijalnim kategorijama stanovništva, što je najveći iznos ikad isplaćen na otoku.

– Ispunili smo obećanje iz predizbornog razdoblja da ćemo riješiti sva dugovanja prema našem stanovništvu, odnosno prema djeci, školarcima, njihovim roditeljima i studentima. A posebno smo osjetljiviji kada su u pitanju najugroženije skupine našeg stanovništva – rekao je načelnik Općine Vir Marino Radović. Penzioneri su bili i više nego zadovoljni.

Foto: Virski list

- Ovo je velika stvar. Zaista smo zahvalni Općini Vir na ovakvoj potpori. Supruga i ja živimo penzionerski od mjeseca do mjesec, pa je dobivena potpora stvarno prava stvar – kaže 78-godišnji umirovljenik Ivan koji je radni vijek proveo u sesvetskoj Termomehanici, dok je četiri godine mlađa njegova supruga Marija radila u hrvatskom telekomunikacijskom poduzeću Ericsson Nikola Tesla.

– Dolazi najavljeno poskupljenje energenata, a s njime pretpostavljamo i poskupljenja svega drugog. Potpore će nam zato znatno olakšati neveselu financijsku situaciju – dodaju supružnici Balan, ističući kako njihova mirovina zajedno iznosi manje od 1200 eura.

1445 zahtjeva

Zahtjev za dobivanje jednokratne materijalne potpore za 2024. i 2025. (po 600 eura za svaku godinu) podnijelo je 1445 Virana. Zasad je više od 1350 pozitivnih rješenja, ali će se do kraja tjedna ta brojka vjerojatno još povećati. U nekim priloženim zahtjevima građana postoje sitniji nedostaci koji će se lako moći popraviti, poput potvrde koju još treba priložiti ili uplate manjih iznosa.

Foto: Virski list

– Bilo je jako puno zahtjeva koje smo dobili, pa bih se posebno zahvalio djelatnicima općinske uprave koji su te zahtjeve uspješno riješili u relativno kratkom vremenu. Obično bude oko tisuću zahtjeva, a sada smo ih imali gotovo tisuću i pol – naglasio je načelnik Radović uz napomenu kako će isplata potpora biti izvršena tijekom sljedećeg tjedna.

Tko može dobiti potporu

Svi korisnici potpora s pozitivno riješenim zahtjevom koji u srijedu nisu došli na podjelu rješenja, mogu ih preuzeti na protokolu Općine Vir svakim radnim danom od 9 do 12 sati. Rješenja se ne mogu preuzimati za susjede, prijatelje ili tetke, već radi zaštite osobnih podataka – isključivo za sebe. Također, isplata neće biti moguća sve dok se ne podignu rješenja – naveli su u Općini Vir.