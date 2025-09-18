Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'

Mi ispaštamo dok oni fino žive, kaže nam Ivanka Strbad, 80-godišnja umirovljenica. Vlada je predstavila paket "mjera pomoći" zahvaljujući kojem će struja i plin, grijanje, od 1. studenog poskupjeti "samo malo", tri-četiri eura mjesečno, a od 1. siječnja još malo.

Najpogođeniji će biti umirovljenici, koji mjesec preživljavaju s prosječnih 500 eura. Zavirili smo na umirovljeničko druženje na kuglanju, za dva eura po osobi u prijepodnevnim terminima preko Matice umirovljenika Grada Zagreba mogu kuglati u Bowling klubu Zagreb. Prilika je to da izađu iz kuće, druže se, zabave. Došli smo pitati ih kako komentiraju Vladin paket "pomoći". Svi su redom ogorčeni, ljuti na vlast, još jednom je, kažu nam, zgaženo njihovo dostojanstvo i želja da barem u mirovini mirno žive.

- Ja i dalje radim, čistim kod jedne obitelji, nije mi to teško, a pokrpam si malu mirovinu. Radila sam od svoje petnaeste godine, u Plivi sam tad bila najmlađa radnica, a danas sam ovdje najstarija kuglašica - govori gospođa Strbad. U svibnju je, sa srušenih 2060 čunjeva, bila najbolja igračica Bowling lige Matice umirovljenika Grada Zagreba.

- Ne predajem se, kuglam, vozim bicikl, puno hodam, cijeli se život bavim sportom, nekad sam bila i prvakinja Hrvatske u atletici, bilo je to 1962. - prisjeća se gospođa Ivanka.

I cijeli je život vrlo štedljiva, kao što je i cijela njena generacija. Luksuz su im kino i kazalište, o putovanjima u kojima uživaju umirovljenici iz dobrostojećih zemalja naši mogu samo sanjati.

- Pedeset, pedeset godina ja čekam da mi život postane bolji, od svoje 26. godine - ogorčeno kaže Ivan Kovač iz Jakovlja.

"Budemo se manje grijali, a više ljubav vodili!", viče netko sa strane čuvši nas kako gospodina Kovača pitamo kako komentira najavljena poskupljenja.

- To je Lijepa Naša! Zašto su toliki mladi ljudi poginuli u ratu?! Radio sam 40 godina za 600 eura mirovine danas. Oni su se za sebe pobrinuli, digli si plaće na tri i pol, četiri tisuće eura, a nama svisoka bacaju mrvice - ogorčeno će Kovač.

- Koliki god oni nama račun poslali, mi moramo platiti i gotovo - opet dobacuje netko sa strane.

- Točno, ali što je s našim dostojanstvom, dokle tako?! - odgovara mu Kovač.

- Ne zanima me tko je na vlasti, plavi ili crveni, jer nama nije dobro. Premijer nam je bistar i pametan, ali tako hladno govori o nama umirovljenicima, kao da je mirovina od 500 ili 600 eura bogatstvo. Ljudi su sve manje obrazovani, i to je savršena podloga za manipulaciju narodom - pametno rezonira ovaj umirovljenik.

Unuk mu je, dodaje, liječnik, i razmišlja o tome kad će otići iz Hrvatske.

- Katastrofa! Nas dvoje zajedno imamo 1000 eura mirovine, pa nam je svaki euro više za režije previše - govore nam Dajana i Slavko Poturica iz Jakovlja.

Pojedinačno, svatko od njih mjesečno dobiva manje mirovine nego što su putni troškovi saborskih zastupnika. U kinu nisu bili 40 godina.

- Nema izlazaka, ma kakvi?! Jedino ovako, s braćom umirovljenicima, organizirano u kuglanu. Na more?! Idemo, tri-četiri dana kod obitelji, ponesemo hranu iz svog vrta... - govore nam Poturice.

Dajana je radila kao trgovkinja 37 godina, a Slavko u tvornici.

- A oni u Saboru lupaju po '41. i '45., to nema nikakvog smisla - ogorčeno govori Slavko.

Ljiljana Rakinić iz Sesveta kaže nam da je odradila 43 godine kao odgojiteljica u vrtiću, njena je mirovina, veli, "prihvatljiva".

- U navodnicima, jer nijedna nije dovoljno dostojanstvena. Kako tek žive oni s 300 eura mjesečno? Svi trebamo voće i povrće, meso, život - govori gospođa Ljiljana.

- Za dostojanstven bi život trebala minimalna mirovina od 1000 eura, a ljudi preživljavaju s upola manje. Ovakva su nam druženja jedina prilika da izađemo, umjesto da trunemo ispred TV sapunica. To je naša borba protiv usamljenosti - kaže Branko Matun, predsjednik Matice umirovljenika Grada Zagreba.