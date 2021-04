Slučajni prolaznik Ian koji je trčao uz obalu u Essexu u Engleskoj zaustavio se i spriječio napadaj 5-godišnjeg autističnog dječaka tako što je legnuo na pod s njime.

Do napadaja je došlo kada su se Natalie Fernando i njezin 5-godišnji autistični sin Rudy šetali uz obalu. Zbog brodova koji priječe put njihove omiljene šetnice, majka i autistični dječak morali su se vratiti istim putem natrag, što je kod dječaka izazvalo izljev bijesa. Dječak se počeo valjati po podu i glasno vikati.

Dok su ostali prolaznici gledali u čudu i bježali od dječaka i njegove majke, potpuni stranac se zaustavio, legnuo na pod i krenuo razgovarati s dječakom što je rezultiralo prestankom napadaja.

Ianova reakcija oduševila je Rudyjevu majku Natalie koja je na svojoj Facebook stranici Better to be Different podijelila svoje iskustvo i zahvalila brižnom i dragom čovjeku.

- Ovaj je muškarac, totalni stranac, danas spriječio napad bijesa mog 5-godišnjeg autističnog dječaka. Zaustavio se kada je vidio mog sina na podu i upitao nas je li sve u redu. Objasnila sam mu situaciju, a on je odmah instinktivno legao na pod i krenuo razgovarati s Rudyjem. Iane, beskrajno sam ti zahvalna na ovom i voljela bih da je više ovakvih ljudi na svijetu - napisala je Natalie u objavi na Facebooku.