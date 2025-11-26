Predivna humanitarna akcija: '850 vrtića treba našu donaciju'

Uvijek smo donirali, ali nikada u ovako velikoj količini. Za primanje donacije javilo nam se čak 850 vrtića i udruga, kazala nam je Natalija Jakšić iz tvrtke Velikogorički hrelić. Na Facebooku su objavili poziv vrtićima koji žele primiti njihovu donaciju. Inicijalno, donacija je bila predviđena za svega 15 do 20 vrtića ili udruga koje rade isključivo s djecom.

- Želimo im donirati vrlo velike pakete materijala s kojima će moći stvarati čuda: kuglice, stiropor, šljokice, trake, dekoracije, grane - napisali su na Facebooku.

- Morali smo promijeniti plan donacije; sada ćemo podijeliti 70 paketa pojedinačne vrijednosti 100 eura. Iznenadio nas je velik interes. To pokazuje da vrtići, škole i udruge ne dobivaju puno materijala ili ih rijetko dobivaju te da raspolažu vrlo skromnim resursima. Želimo da naša objava dopre i do manjih mjesta koja nemaju mogućnost pribaviti ovakve materijale - rekla je Natalija.

Zbog velikog interesa, u ovoj donaciji trebat će im i pomoć drugih građana.

- Voljeli bismo kada bi nam se ljudi pridružili u doniranju. Time bismo mogli obuhvatiti još više vrtića i udruga. Mi smo firma koja veleprodajno prodaje materijale za ukrašavanje. Sve što nam ostane, doniramo i podijelimo. Ne želimo da nam išta stoji u skladištu i skuplja prašinu kad nekome može koristiti. Kao tvrtka, nažalost, smijemo donirati samo do 7000 eura godišnje. Kada bi se grad odazvao ili neke veće firme, mogli bismo podijeliti mnogo više - dodala je.