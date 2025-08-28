Predivni prizor iz Zagreba! U šumi Jelenovac snimili albino srnu: 'Izgledala je jako mirno'

Albino srnu naša je čitateljica uočila na samom ulazu u park šumu Jelenovac.

- Izgledala je poprilično mirno jer je bila svega 100 metara od naselja i same ceste. Promatrala nas je par minuta, ali je otišla kada smo joj pokušali prići - govori nam čitateljica. Da je riječ o albino srni potvrdili su nam i iz zoološkog vrta.

Riječ je o izrazito rijetkoj vrsti srne s albinizmom, odnosno genetskim stanjem kod kojeg tijelo proizvodi vrlo malo ili nimalo melanina, pigmenta koji tijelu daje boju. Koža i kosa (dlaka kod životinja) zbog toga su bijele, a oči plave i ponekad izgledaju crvenkasto.

Foto: Čitatelj 24sata

Ovakve životinje u divljini teško preživljavaju jer su sklone opeklinama, a zbog bijele su boje i lako uočljiv plijen brojnim prirodnim neprijateljima.

Vidjeti ovakvu srnu svakako je rijedak prizor, a pogotovo u blizini naselja gdje se ona nikako nema običaj pojavljivati.