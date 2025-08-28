Obavijesti

News

Komentari 1
RIJETKA VRSTA

Predivni prizor iz Zagreba! U šumi Jelenovac snimili albino srnu: 'Izgledala je jako mirno'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Predivni prizor iz Zagreba! U šumi Jelenovac snimili albino srnu: 'Izgledala je jako mirno'
Foto: Čitatelj 24sata

Riječ je o izrazito rijetkoj vrsti koja se nema običaj pojavljivati u blizini naselja

Albino srnu naša je čitateljica uočila na samom ulazu u park šumu Jelenovac.

- Izgledala je poprilično mirno jer je bila svega 100 metara od naselja i same ceste. Promatrala nas je par minuta, ali je otišla kada smo joj pokušali prići - govori nam čitateljica. Da je riječ o albino srni potvrdili su nam i iz zoološkog vrta.

Riječ je o izrazito rijetkoj vrsti srne s albinizmom, odnosno genetskim stanjem kod kojeg tijelo proizvodi vrlo malo ili nimalo melanina, pigmenta koji tijelu daje boju. Koža i kosa (dlaka kod životinja) zbog toga su bijele, a oči plave i ponekad izgledaju crvenkasto.

Foto: Čitatelj 24sata

Ovakve životinje u divljini teško preživljavaju jer su sklone opeklinama, a zbog bijele su boje i lako uočljiv plijen brojnim prirodnim neprijateljima. 

Vidjeti ovakvu srnu svakako je rijedak prizor, a pogotovo u blizini naselja gdje se ona nikako nema običaj pojavljivati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
U ZATVORU SU

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €
TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči
'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca
UŽASNA PROMETNA

'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca

Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio... Ostali su mrtvi na mjestu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025