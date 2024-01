Trump na predizborima u Iowi ostvario povijesni rezultat. Borba za drugo mjesto napeta

Bivši američki predsjednik Donald Trump na republikanskim je stranačkim zborovima u Iowi osvojio 51 posto glasova i daleko iza sebe ostavio floridskog guvernera Rona DeSantisa, pokazuju podaci nakon 96 posto obrađenih glasova.

DeSantis je osvojio je 21 posto glasova i time ostao u utrci. Njemu je osvajanje drugog mjesta u Iowi bilo izuzetno važno jer je u toj saveznoj državi potrošio mnogo vremena i novca na kampanju.

Treća je bila bivša guvernerka Južne Karoline Nikki Haley s 19 posto glasova. Ankete joj predviđaju znatno bolji rezultat već sljedećeg utorka na stranačkim izborima u New Hampshireu. Zatim dolazi Južna Karolina, gdje se i Haley i DeSantis nadaju puno boljim rezultatima.

Trump je ovim povijesnim rezultatom, jer nitko dosad nije osvojio Iowu s tolikom razlikom, dobio 20 delegata za nacionalnu konvenciju, DeSantis osam, a Haley sedam.

Manje od osam posto glasova dobio je četvrti kandidat, biznismen Vivek Ramaswamy, koji je odmah nakon utrke dao ostavku i podržao Trumpa. Svi ostali kandidati dobili su manje od jedan posto glasova.

Velike američke televizijske mreže proglasile su Trumpa sigurnim pobjednikom gotovo odmah nakon sinoćnjeg biračkih skupova, a to se nije promijenilo s pristizanjem rezultata. Posljednja anketa prije konvencije, provedena za televiziju NBC, Trumpu je davala 48 posto, Haley 20 posto i DeSantisu 16 posto.

Predizbore u Iowi obilježila je velika hladnoća, a slavio je kandidat s najvatrenijim pristašama. "Morate doći na skupove, čak i ako se onesvijestite od iscrpljenosti", pozvao ih je Trump u nedjelju.

Trump je u Iowi srušio i rekord u potpori kandidatu koji trenutno nije u Bijeloj kući. Do sada je rekord držao republikanac Bob Dole, koji je 1988. pobijedio na predizborima u Iowi s 12 posto prednosti u odnosu na najbližeg suparnika. Trump je osigurao prednost od oko 30 postotnih bodova.

Demokrati sa svojim predizborima kreću 23. siječnja u New Hampshireu.

Iowa je mala, ruralna država koja čini jedan posto ukupnog stanovništva SAD-a, ali simbolički važna jer ondje tradicionalno počinju predizbori.

Stranački izbori i konvencije nastavit će se idućih tjedana i mjeseci, do srpnja kada se održava Republikanska nacionalna konvencija u Milwaukeeju, odnosno kolovoza, kada se održava Demokratska konvencija u Chicagu. Tamo će izaslanici obiju stranaka potvrditi pobjednike koji će se natjecati na predsjedničkim izborima 5. studenoga.

DeSantis stavio veliki ulog na Iowu, ali je izgubio

Stožer Rona DeSantisa u velikim problemima u vezi s daljnjim financiranjem kampanje nakon poraza u Iowi u ponedjeljak na republikanskim predizborima, rekli su analitičari i ljudi bliski njegovom stožeru, piše Reuters.

Unatoč tome što je mnogo vremena i resursa posvetio Iowi, prvoj državi koja je održala izbore za republikansku predsjedničku nominaciju, DeSantis je završio drugi s gotovo 30 postotnih bodova iza bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, a jedva je ostvario više glasova od bivše američke veleposlanice pri UN-u Nikki Haley.

Prije godinu dana činilo se da DeSantis predstavlja ozbiljnu prijetnju Trumpovoj ulozi u Republikanskoj stranci.

No, popularnost guvernera Floride od tada pada, a posebno je slab u nekim ključnim državama nakon što je donio stratešku odluku da većinu svog vremena i resursa posveti Iowi.

Sada će voditi kampanju u New Hampshireu, gdje je proveo relativno malo vremena posljednjih mjeseci, a po anketama je treći iza Trumpa i Haley.

Izbori za republikanskog predsjedničkog kandidata održavaju se u New Hampshireu 23. siječnja.

DeSantis također zaostaje za Trumpom i Haley sa značajnom razlikom u Južnoj Karolini gdje se izbori održavaju krajem veljače.

Kirk Jowers, veteran pet republikanskih predsjedničkih kampanja koji savjetuje više velikih DeSantisovih donatora u ovom izbornom ciklusu, sugerirao je da je igra gotova.

"Rezultati u Iowi potvrđuju uvjerljiv konsenzus da će Trump biti nominiran", rekao je Jowers.

"Sukladno tome, nema iznosa financiranja ili volonterskog rada koji će uzdići DeSantisa ili Haley u odnosu na Trumpa", dodao je.

Jedan izvor koji radi za DeSantisov stožer je na upit o daljnjim koracima, rekao da će se guverner vjerojatno suočiti s problemima financiranja svoje kampanje, iako nije rekao da će doći do krize po tom pitanju. Trump je dobio potporu više od pola birača, što je dominantan rezultat koji onemogućava Haley i DeSantisu proglašenje bilo kakve pobjede.

DeSantis je u značajnoj mjeri koncentrirao svoju kampanju na Iowu. Prema izračunu ABC-a, u Iowi je DeSantis do 11. siječnja održao 154 politička skupa, naspram samo 32 u New Hampshireu. Haley je pak u New Hampshireu održala 54 skupa, a u Iowi 77.