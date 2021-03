Predsjednik Zoran Milanović je danas u Petrinji rekao da će predložiti Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

To je poslano Saboru na potpis. Ona je pristala. Sveučilišni profesor u Zagrebu, s briljantnom karijerom. Najvažnije je da se ima gdje vratiti, ima jedan od najprestižnijih poslova, rekao je Milanović.

POGLEDAJTE VIDEO Milanović na Baniji

Vidjet ćemo, već slušamo njihove najave, oni bi se pred lokalne izbore htjeli mlatiti sa mnom. Ja sam jedan, a njih je sto, rekao je Milanović.

Upitan na koga misli, Milanović je rekao da misli na HDZ.

- Danas prvo doneseš zakon, koji je naprosto neustavan, i kažeš da to nećeš staviti u proceduru. Vidjet ćemo. Vidjet će se što će reći o osobi. Ovdje je cilj sputati da na čelo Vrhovnog suda dođe osoba s integritetom. Đurđević nije dio klike, ekipe koja ne dopušta nikakve promjene - rekao je Milanović, dodavši da je i u kampanji za predsjedničke izbore najavio promjene.

- Osoba je prva liga. To što ne odgovara ekipi i to što HDZ želi trgovati… Ja trgujem samo na burzama. Sad imamo osnovu, da vidimo što će gospoda smisliti dalje. To što ne odgovara ekipi, ja trgujem samo na burzama. Moguće je da će to stajati u ladici. Svaka vrsta pravnog i političkog nasilja je moguća. Oni to zovu vladavinom prava, ovo nije vladavina prava. Ja sam demokratski izabran predsjednik i to je jasno. Još jedna jako važna stvar, podnesena je nekakva ustavna tužba, to je napravio jedan građanin i time pružio mogućnost HDZ-a da donese odluku kakvu želi - rekao je Milanović.

- Moja kandidatkinja je profesorica Zlata Đurđević. I to je to. Ne znam što će se dogoditi, hoće li se u njenoj karijeri pojaviti mrlja, ne znam. Ona je moj kandidat - rekao je Milanović.

Na pitanje novinarke zašto sada kritizira, a nije promjene u izboru Ustavnog suda radio dok je bio premijer, Milanović je odgovorio:

- Možete ponoviti pitanje? Ne razumijem jer ne znam jesam li bio premijer ili ruski car. Ako me pitate što sam napravio kao premijer, ništa, jer u mom mandatu nije bilo izbora nijednog suca Ustavnog suda - odgovorio je.

Upitan da li ga je premijer zvao na razgovor, Milanović je rekao da u ovom slučaju Plenković nije premijer i da je on taj koji bi njega trebao zvati na razgovor. “No, s obzirom da je navio svoje vrtne patuljke i htio bi ucjenjivati… Moj prijedlog je Zlata Đurđević, a vi se bavite njom”, kazao je novinarima.

Komentirao je incidente u Sisačko-moslavačkoj županiji.

- Političke odnose pred lokalne izbore neću komentirati. Ne bih rekao da su građani taoci lokalnih izbora, odaziv će biti standardno mali. Građani imaju drugih briga osim izbora. Ja ih mogu samo pozvati da sudjeluju na izborima. Imam situaciju koja me sputava da sudjelujem, pa da i glasam. Valjda jednog dana više neću biti predsjednik - rekao je.