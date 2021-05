Znate savšenu lokaciju za roštilj s ekipom od Vukavara do Dubrovnika? Odlično! Jer ako tu informaciju podijelite s nama, smiješka vam se super nagrada.

Na karti koja se nalazi na stranici Chill&Grill već smo označili neka genijalna mjesta za roštilj kao što su Jarun i Budek u Zagrebu ili osječki Park Katakombe. No, trebamo i vašu pomoć kako bismo napravili kartu najboljih lokacija za roštiljanje u Hrvatskoj: predložite lokaciju na kojoj volite roštiljati s ekipom i osvojite 6 pack Karlovačkog!

Kako sudjelovati? Na karti označite lokaciju, a u obrascu niže ostavite podatke i ukratko objasnite zašto je baš to mjesto idealno za roštiljanje i, ako želite, priložite fotografiju s roštiljanja od prethodnih godina. Nagrađujemo 40 najoriginalnijih prijava, a natječaj koji je počeo 7. svibnja traje do 31. svibnja.



I ove izazovne godine cijeli život, pa tako i roštilj, moramo prilagoditi novim uvjetima, ali to nas neće spriječiti da nastavimo uživati. Iako se Chill&Grill prije održavao u potpuno drugačijim okolnostima, ni ove godine zabave neće nedostajati uz poštivanje svih mjera. Chill&Grill tako po prvi put dolazi u četiri najveća grada: Zagreb, Split, Rijeku i Osijek na privatne partyje, a čekaju vas i brojna online iznenađenja na stranici www.chillgrill.hr.



No, imamo još jedan kreativan zadatak kojim svojoj ekipi možete osigurati odličan tulum. Svoje prijatelje prijavite na veliki nagradni natječaj Chill&Grilla. Iskoristite vikend, snimite i pošaljite video svoje ekipe (ne veći od 20 MB), osmislite joj kreativno ime i objasnite zašto je baš vaša najbolja za roštiljanje. Natječaj traje do 20. svibnja, a u svakom timu može biti 5 do 10 osoba. Dobitnici će u gradu po izboru osvojiti: privatni Chill&Grill party, DJ-a za glazbenim pultom, sve što je potrebno za roštiljanje, hranu i piće za cijelu ekipu do 10 osoba, a dobro će se zabaviti i gostujući u Chill&Grill video showu.

24sata Online Chill&Grill 2021. širi se diljem Hrvatske, a očekuje vas više od mjesec dana roštiljanja, dobre mjuze, konkretnih nagrada i fine klope, zato prijavite se i osvojite nagrade na www.chillgrill.hr!

Partneri projekta su Karlovačko, Pevex, Mesna industrija Ravlić, Zvijezda, Meggle i Cromaris.