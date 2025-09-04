Obavijesti

News

Komentari 0
OPREZ!

Predmet na kolniku A3 između Nove Gradiške i Okučana

Piše HINA/24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Predmet na kolniku A3 između Nove Gradiške i Okučana
Foto: HAK

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom

Vidljivost je zbog magle mjestimice smanjena na cestama u unutrašnjosti, na autocesti A3 između Nove Gradiške i Okučani predmet je na kolniku u smjeru Bregane, izvijestio je u četvrtak Hrvatski autoklub (HAK).

Tijekom dana povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa moguća su na obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta pred naplatnim postajama, odmorištima, tunelima i na prilazima turističkih središta.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Zbog tehničkog problema na motornom brodu „Zvijezda Kvarnera“, otkazana je linija od 11.40 sati iz Korčule do daljnjega. Otklanjanje kvara je u tijeku.

Danas s polaskom iz Korčule u 20,30 sati uspostavlja se plovidba na brodskoj liniji 614 Orebić-Korčula.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!
STRAŠNO

VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!

Kuću, ali i ulicu okružila su službena vozila krim-policije, temeljne policije i forenzike. Pretresli su svaki kutak kuće, a razbijali su i betonske dijelove dvorišta te ispumpavali septičku jamu
STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!
STIGLA I KRIM POLICIJA

STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!

Nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike, cijeloga je dana bilo u ulici. Pretresao se svaki kutak kuće u kojoj su živjeli supružnici; razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta
FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo
PRONAŠLI TIJELO NESTALE ŽENE

FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo

Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida. Kako neslužbeno doznajemo, ostaci njeziog tijela pronašli su u septičkoj jami

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025