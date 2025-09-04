Predmet na kolniku A3 između Nove Gradiške i Okučana

Vidljivost je zbog magle mjestimice smanjena na cestama u unutrašnjosti, na autocesti A3 između Nove Gradiške i Okučani predmet je na kolniku u smjeru Bregane, izvijestio je u četvrtak Hrvatski autoklub (HAK).

Tijekom dana povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa moguća su na obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta pred naplatnim postajama, odmorištima, tunelima i na prilazima turističkih središta.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Zbog tehničkog problema na motornom brodu „Zvijezda Kvarnera“, otkazana je linija od 11.40 sati iz Korčule do daljnjega. Otklanjanje kvara je u tijeku.

Danas s polaskom iz Korčule u 20,30 sati uspostavlja se plovidba na brodskoj liniji 614 Orebić-Korčula.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.