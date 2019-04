Predrag Matić imenu je dodao Fred - zbog prepoznatljivosti!

Pred izbore za Europski parlament zastupnik SDP-a Predrag Matić promijenio je ime odnosno svom imenu službeno dodao nadimak Fred. Zastupnik nam je potvrdio da već ima pravomoćno rješenje, a izrada novih dokumenata je u tijeku.

- Taj nadimak je kroz sve ove godine postao sastavni dio mog imena. Roditelji, ali i žena zovu me Fred. Taj nadimak me čini prepoznatljivim i više ljudi me percipira kao Freda nego kao Predraga - pojasnio je Matić.

- Želim na predstojećim izborima izbjeći eventualne nejasnoće. I u stranačka tijela izabran sam pod imenom Predrag Fred Matić - kazao je.

Predrag Fred Matić na SDP-ovoj listi za europske izbore je na trećem mjestu, iza Tonina Picule i Biljane Borzan. Ankete SDP-u na predstojećim izborima daju tri mandata, a ostvari li se to Matiću bi mogao put Bruxellesa i Strasbourga. Matić smatra da su tri mandata realan rezultat. Europarlamentarci mogu računati na plaću od 8000 eura bruto, dnevnice za vrijeme sjednica 300 eura i još 4300 eura za svoj ured.