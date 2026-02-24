FOTO Zemlja gori, predsjednica Meksika uvjerava: 'Nema rizika za održavanje SP-a u nogometu'

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum u utorak je uvjerila javnost da "nema rizika" za navijače i da će biti na snazi ​​"sva potrebna sigurnosna jamstva" kako bi Guadalajara bila domaćin utakmica Svjetskog prvenstva u nogometu, kako je planirano.

Smrt Nemesija Oseguere, moćnog vođe kartela Jalisco New Generation (CJNG), u nedjelju u vojnoj operaciji izazvala je val odmazde u kojem su poginuli deseci ljudi.Osumnjičeni članovi kartela blokirali su ceste, palili vozila, napadali benzinske postaje, tvrtke i banke te se sukobljavali s vlastima u 20 od 32 meksičke države.

Na pitanje hoće li najveći međunarodni nogometni turnir, za koji se očekuje da će privući mnoštvo navijača iz cijelog svijeta na utakmice u Mexico Cityju, Monterreyu i glavnom gradu države Jalisca, Guadalajari, predstavljati rizik za posjetitelje, Sheinbaum je rekla da "nema rizika".

Foto: Gilberto Gallo

"Pritvaranje osumnjičenog kriminalca s nalogom za uhićenje može stvoriti ovakve okolnosti, ali mi tražimo mir, a ne rat", rekla je.

Uhićenja drugih vodećih osoba kartela u državi Sinaloa posljednjih su godina također izazvala odmazdu kartela, uključujući pucnjave i paljenje vozila.

Meksiko će biti domaćin 13 od 104 utakmice Svjetskog prvenstva.Grad Guadalajara bit će domaćin četiri utakmice, a sljedećeg mjeseca, Guadalajara će, zajedno s gradom Monterreyjem, također biti domaćin doigravanja kako bi se odredile posljednje dvije od 48 momčadi Svjetskog prvenstva.