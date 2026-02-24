Obavijesti

News

Komentari 0
FATALNI SUSRET

Seks ga koštao života. Opasnog narkobosa uhvatili zbog 'dame'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 3 min
Seks ga koštao života. Opasnog narkobosa uhvatili zbog 'dame'
3
Foto: U.S. Department of State

Konačni proboj dogodio se kada su istražitelji uspjeli identificirati i početi pratiti čovjeka od povjerenja jedne od Oseguerinih romantičnih partnerica. Prema riječima meksičkog ministra obrane, generala Ricarda Treville, taj je čovjek u petak, 20. veljače, odvezao ženu na sastanak s El Menchom u zabačeno planinsko odmaralište

Admiral

Nemesio Oseguera Cervantes, zloglasni "El Mencho", godinama je bio duh. Kao vođa moćnog kartela Jalisco Nueva Generación (CJNG), bio je najtraženiji čovjek u Meksiku i jedan od glavnih ciljeva američkih agencija za borbu protiv droge. Njegova glava bila je ucijenjena na 15 milijuna dolara. Unatoč desecima uhidbenih naloga i golemim naporima da ga se locira, uvijek je bio korak ispred. A onda je, nakon godina skrivanja, pao zbog, kako se čini, ljudske slabosti. Opsežna vojna operacija koja je dovela do njegove smrti isplanirana je nakon što su obavještajci uspjeli ući u trag jednoj od njegovih ljubavnica.

Godinama neuhvatljiv, pao zbog fatalnog sastanka

Meksičke i američke obavještajne službe provele su godine pokušavajući locirati El Mencha, koji je nakon uhićenja Joaquina "El Chapa" Guzmana postao najmoćniji narkobos u zemlji. Konačni proboj dogodio se kada su istražitelji uspjeli identificirati i početi pratiti čovjeka od povjerenja jedne od Oseguerinih romantičnih partnerica. Prema riječima meksičkog ministra obrane, generala Ricarda Treville, taj je čovjek u petak, 20. veljače, odvezao ženu na sastanak s El Menchom u zabačeno planinsko odmaralište Tapalpa u saveznoj državi Jalisco.

Smoke billows, following a military operation in which a government source said Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as "El Mencho," was killed, in Puerto Vallarta
Foto: @morelifediares via Instagram/Yo

Nakon što je žena tamo provela noć i napustila lokaciju sljedećeg dana, specijalne snage dobile su konačnu potvrdu. El Mencho je bio u skrovištu, okružen svojim osiguranjem. General Trevilla potvrdio je da su, uz rad meksičkih agenata, ključne bile i "vrlo važne dodatne informacije" koje su stigle od američkih obavještajnih agencija, pri čemu su izvori iz SAD-a naveli da je obavještajni rad CIA-e bio instrumentalan u lociranju vođe kartela.

Krvavi obračun u planinskom skrovištu

U ranim jutarnjim satima u nedjelju, 22. veljače, pokrenuta je operacija. Jedinice meksičke vojske i Nacionalne garde uspostavile su kopneni obruč oko kompleksa koliba na rubu šume, dok je zračnu potporu pružalo šest helikoptera i izviđački zrakoplovi. Kada su specijalci upali u kompleks, dočekala ih je žestoka vatra. El Menchovi tjelohranitelji bili su naoružani do zuba, posjedujući čak i bacače raketa, identične onima kojima je CJNG 2015. godine srušio vojni helikopter.

Members of the National Guard stand guard outside the Specialized Prosecutor's Office for Organized Crime (FEMDO) following the killing of 'El Mencho', in Mexico City
Foto: Luis Cortes

Dok je teško naoružana skupina ostala iza kako bi usporila napredovanje vojske, "El Mencho" je s dvojicom tjelohranitelja pokušao pobjeći u obližnju šumu. Uslijedila je potjera i intenzivna pucnjava u kojoj su specijalne snage na kraju "locirale njega i dvojicu tjelohranitelja kako se skrivaju u raslinju". U sukobu su na licu mjesta ubijena četiri pripadnika kartela, dok su El Mencho i još trojica teško ranjeni. Ukupno je na poprištu bitke život izgubilo osam kriminalaca.

Val nasilja kakav se ne pamti

Iako ranjeni, El Mencho i njegovi tjelohranitelji bili su živi kada su ih ukrcali u helikopter za hitan transport. Međutim, njihovo stanje bilo je kritično te su, kako je potvrdio general Trevilla, preminuli od zadobivenih ozljeda na putu prema Mexico Cityju. Vijest o smrti vođe pokrenula je momentalnu i brutalnu odmazdu kartela. Nasilje je eksplodiralo u najmanje dvadeset od trideset i jedne meksičke države.

PET MOGUĆIH NASLJEDNIKA Tko će naslijediti 'El Mencha' na vrhu kartela? Ovo su kandidati
Tko će naslijediti 'El Mencha' na vrhu kartela? Ovo su kandidati

Pripadnici CJNG-a palili su vozila i postavljali vatrene blokade na cestama, takozvane "narcobloqueos", kako bi ometali kretanje vlasti. Guverner Jalisca proglasio je "crveni alarm", a u popularnom ljetovalištu Puerto Vallarta turistima je savjetovano da ostanu u hotelima. Zračna luka u Guadalajari bila je poprište panike nakon izvještaja o pucnjavi, a letovi su preusmjeravani.

U danima koji su uslijedili, u valu nasilja život je izgubilo najmanje 73 ljudi. Među žrtvama je bilo 25 pripadnika Nacionalne garde, zatvorski službenik, djelatnik tužiteljstva te deseci osumnjičenih kriminalaca. U odvojenoj operaciji, vojska je ubila i El Menchovu desnu ruku, operativca poznatog kao "El Tuli", koji je navodno nudio nagradu od preko 1000 dolara za svakog ubijenog vojnika i koordinirao napade diljem Jalisca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio
OPORAVLJA SE

FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio

Čopor vukova napao je stado ovaca obitelji Štrbac. U obranu je stao hrabri šarplaninac Shadow. Vukovi su ga izgrizli, teško je nastradao, ali izvući će se. Obranio je ovce
Ubojstvo vođe kartela izazvalo rat u Meksiku: Ljubavnica ga 'otkucala', locirali ga preko nje!
ULICE U PLAMENU

Ubojstvo vođe kartela izazvalo rat u Meksiku: Ljubavnica ga 'otkucala', locirali ga preko nje!

Nakon vojne akcije preminuo je Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, poznat kao El Mencho. Bio je vođa moćnog narkokartela CJNG, baziranog u državi Jalisco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026