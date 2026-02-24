Seks ga koštao života. Opasnog narkobosa uhvatili zbog 'dame'

Nemesio Oseguera Cervantes, zloglasni "El Mencho", godinama je bio duh. Kao vođa moćnog kartela Jalisco Nueva Generación (CJNG), bio je najtraženiji čovjek u Meksiku i jedan od glavnih ciljeva američkih agencija za borbu protiv droge. Njegova glava bila je ucijenjena na 15 milijuna dolara. Unatoč desecima uhidbenih naloga i golemim naporima da ga se locira, uvijek je bio korak ispred. A onda je, nakon godina skrivanja, pao zbog, kako se čini, ljudske slabosti. Opsežna vojna operacija koja je dovela do njegove smrti isplanirana je nakon što su obavještajci uspjeli ući u trag jednoj od njegovih ljubavnica.

Godinama neuhvatljiv, pao zbog fatalnog sastanka

Meksičke i američke obavještajne službe provele su godine pokušavajući locirati El Mencha, koji je nakon uhićenja Joaquina "El Chapa" Guzmana postao najmoćniji narkobos u zemlji. Konačni proboj dogodio se kada su istražitelji uspjeli identificirati i početi pratiti čovjeka od povjerenja jedne od Oseguerinih romantičnih partnerica. Prema riječima meksičkog ministra obrane, generala Ricarda Treville, taj je čovjek u petak, 20. veljače, odvezao ženu na sastanak s El Menchom u zabačeno planinsko odmaralište Tapalpa u saveznoj državi Jalisco.

Foto: @morelifediares via Instagram/Yo

Nakon što je žena tamo provela noć i napustila lokaciju sljedećeg dana, specijalne snage dobile su konačnu potvrdu. El Mencho je bio u skrovištu, okružen svojim osiguranjem. General Trevilla potvrdio je da su, uz rad meksičkih agenata, ključne bile i "vrlo važne dodatne informacije" koje su stigle od američkih obavještajnih agencija, pri čemu su izvori iz SAD-a naveli da je obavještajni rad CIA-e bio instrumentalan u lociranju vođe kartela.

Krvavi obračun u planinskom skrovištu

U ranim jutarnjim satima u nedjelju, 22. veljače, pokrenuta je operacija. Jedinice meksičke vojske i Nacionalne garde uspostavile su kopneni obruč oko kompleksa koliba na rubu šume, dok je zračnu potporu pružalo šest helikoptera i izviđački zrakoplovi. Kada su specijalci upali u kompleks, dočekala ih je žestoka vatra. El Menchovi tjelohranitelji bili su naoružani do zuba, posjedujući čak i bacače raketa, identične onima kojima je CJNG 2015. godine srušio vojni helikopter.

Foto: Luis Cortes

Dok je teško naoružana skupina ostala iza kako bi usporila napredovanje vojske, "El Mencho" je s dvojicom tjelohranitelja pokušao pobjeći u obližnju šumu. Uslijedila je potjera i intenzivna pucnjava u kojoj su specijalne snage na kraju "locirale njega i dvojicu tjelohranitelja kako se skrivaju u raslinju". U sukobu su na licu mjesta ubijena četiri pripadnika kartela, dok su El Mencho i još trojica teško ranjeni. Ukupno je na poprištu bitke život izgubilo osam kriminalaca.

Val nasilja kakav se ne pamti

Iako ranjeni, El Mencho i njegovi tjelohranitelji bili su živi kada su ih ukrcali u helikopter za hitan transport. Međutim, njihovo stanje bilo je kritično te su, kako je potvrdio general Trevilla, preminuli od zadobivenih ozljeda na putu prema Mexico Cityju. Vijest o smrti vođe pokrenula je momentalnu i brutalnu odmazdu kartela. Nasilje je eksplodiralo u najmanje dvadeset od trideset i jedne meksičke države.

Pripadnici CJNG-a palili su vozila i postavljali vatrene blokade na cestama, takozvane "narcobloqueos", kako bi ometali kretanje vlasti. Guverner Jalisca proglasio je "crveni alarm", a u popularnom ljetovalištu Puerto Vallarta turistima je savjetovano da ostanu u hotelima. Zračna luka u Guadalajari bila je poprište panike nakon izvještaja o pucnjavi, a letovi su preusmjeravani.

U danima koji su uslijedili, u valu nasilja život je izgubilo najmanje 73 ljudi. Među žrtvama je bilo 25 pripadnika Nacionalne garde, zatvorski službenik, djelatnik tužiteljstva te deseci osumnjičenih kriminalaca. U odvojenoj operaciji, vojska je ubila i El Menchovu desnu ruku, operativca poznatog kao "El Tuli", koji je navodno nudio nagradu od preko 1000 dolara za svakog ubijenog vojnika i koordinirao napade diljem Jalisca.