Predsjednica Odbora za medije sazvat će hitnu sjednicu zbog govora mržnje na internetu

Zastupnica Reformista i predsjednica Odbora za medije, Natalija Martinčević, podsjetila je i na slučaj Zavadlav kad su se osnivale i grupe podrške nakon ubojstava u Splitu, na što Ministarstvo nije reagiralo

<p>Zbog zastrašujućih komentara na društvenim mrežama nakon pucnjave na Markovu trgu, u kojima prevladavaju govor mržnje, kao i poticanje na nasilje, <strong>Natalija Martinčević</strong> (Reformisti), najavila je sazivanje izvanredne sjednice saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, na čijem je čelu.</p><p>- Ovo se ne događa prvi puta, prije ovog gnjusnog čina imali smo sličnu situaciju s formiranim grupama podrške nakon ubojstava u Splitu koje je počinio Filip Zavadlav. Nažalost, Ministarstvo nije reagiralo, tada su bile najavljene ozbiljne mjere i Zakon o nedopuštenom ponašanju na internetu, revizija Zakona o elektroničkim medijima, a čak je bilo najavljeno osnivanje Vijeća za medije kao regulatorno tijelo, ali se nije dogodilo ništa - poručila je Martinčević.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO U kući napadača s Markova trga pronađeno oružje</strong></p><p>U većini zemalja Europske unije ta situacija je regulirana, naglasila je, a mi nismo poduzeli ništa.</p><p>- Na društvenim mrežama uporno se veliča nasilje, poziva se na mržnju i to nije dobro, mi to moramo zakonski dokinuti, a na to poziva i Europski sud za ljudska prava - istaknula je dodavši kako će tražiti i hitan sastanak s ministricom <strong>Ninom Obuljen Koržinek.</strong></p><p>- Komentari koji se javljaju su zaista zastrašujući, a mogu se svesti pod nazivnik „poslao si pravu poruku“, „bit će toga još“, „nije pucao u prave“ uz naravno neizostavan „Za dom spremni“, folklor" - navela je Martinčević.</p><p>Dok se događaj u Splitu može staviti u kontekst privatnih obračuna, naglasila je, pokušaj ubojstva hrvatskih policajaca na Markovu trgu, teroristički je čin.</p><p>- Političke izjave koje relativiziraju terorizam i zločin svojim „ali“ daju vjetar u leđa porastu nasilja i govora mržnje, potiču javnu podršku nasilju, zločinu i govoru mržnje na društvenim mrežama, ali na žalost i van njih. Sve nas ovo, vjerujem, duboko uznemirava i plaši. Posebno plaši činjenica da su govor mržnje i neprihvatljivo ponašanje, prema provedenim istraživanjima, u hrvatskom medijskom prostoru u porastu - poručila je. </p><p> </p>