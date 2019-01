Predsjednice dobro nama bila, drugi mandat uskoro dobila, otpjevali su članovi KUD-a "Tomislav" iz Donjih Andrijevaca predsjednici Kolindi Grabar Kitarović.

U Uredu predsjednice pažnju je i ovoga puta plijenila razigrana Kika.

Na Danu otvorenih vrata na Pantovčaku primila je građane i udruge, a tema je bila gospodarenje otpadom. Smjernice EU su da države članice do kraja 2025. godine osiguraju pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje najmanje 55% komunalnog otpada, odnosno 60% do kraja 2030. te 65% do 2035. godine. Kada je o ambalaži i ambalažnom otpadu riječ, cilj je reciklirati najmanje 65% ambalažnog otpada do kraja 2025., odnosno najmanje 70% do kraja 2030. godine.

- Te ciljeve i Hrvatska mora poštivati i ispuniti, a da bismo u tome i uspjeli, moramo i organizacijski i infrastrukturno uložiti znatne napore. Hrvatska danas odvojeno prikuplja tek 28% otpada. Malo je to s obzirom na to da nam je cilj do 2020. godine dosegnuti odvajanje minimalno 50% korisnih sirovina iz cjelokupne mase otpada - kazala je predsjednica.

Navela je i da je Hrvatska u 2017. godini proizvela ukupno 1,7 milijuna tona komunalnog otpada ili 400 kilograma po stanovniku, što je porast od 2% u odnosu na godinu ranije.

- To dovodi u pitanje dostizanje cilja propisanog Planom gospodarenja otpadom, prema kojem je potrebno do 2022. godine smanjiti ukupnu količinu komunalnog otpada za 5% u odnosu na količinu iz 2015. godine. Čeka nas izazovno razdoblje i velik posao da ovu našu prekrasnu zemlju, od koje svi živimo, zaštitimo od onečišćenja otpadom - kazala je Kolinda Grabar Kitarović.

Napomenula je da je za Hrvatsku kao pomorsku državu s djelatnostima vezanima uz more – turizmom, ribarstvom i pomorskim prometom nužno što prije prionuti učinkovitom rješavanju problema morskog otpada. Izuzetno je važno, kaže, da je razvijanje sustava primarnog odvajanja korisnih sirovina iz otpada među prioritetima hrvatske Vlade, a primjetna je i intenzivna suradnja s gradovima i općinama.

- Moramo dodatno poraditi na sustavnom informiranju i edukaciji građana o mogućnosti i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom, ali i uključiti privatne tvrtke, posebice iz dijela naše ekoindustrije, koje imaju tehnološke i poslovne mogućnosti za unaprjeđenje i ubrzanje projekta gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Iznimno je bitno da kao društvo ostanemo privrženi naporima što se već poduzimaju, kao i onima što se planiraju poduzeti, a usmjereni su na uspostavu uspješnog sustava gospodarenja otpadom - poručila je predsjednica.