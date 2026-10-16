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MAR-A-LAGO FACA PLUS+

Predsjedniče Donalde, i mi smo uz tebe: Sve Trumpove žene i njihova previše operirana lica...

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 6 min
Predsjedniče Donalde, i mi smo uz tebe: Sve Trumpove žene i njihova previše operirana lica...
Foto: Profimedia, Instagram, Twitter, Canva
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Izraz 'Mar-a-Lago Face' već je ušao i u Wikipediju. Označava izgled i plastične operacije tipične za žene iz 'trumpovskog' političkoga kruga

Da nije žalosno, možda bi bilo i smiješno. Tako bismo ukratko mogli okarakterizirati prvi nastup Katie Zacharije, nove glasnogovornice Bijele kuće.

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Komentari 3
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