Izraz 'Mar-a-Lago Face' već je ušao i u Wikipediju. Označava izgled i plastične operacije tipične za žene iz 'trumpovskog' političkoga kruga
MAR-A-LAGO FACA PLUS+
Predsjedniče Donalde, i mi smo uz tebe: Sve Trumpove žene i njihova previše operirana lica...
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Da nije žalosno, možda bi bilo i smiješno. Tako bismo ukratko mogli okarakterizirati prvi nastup Katie Zacharije, nove glasnogovornice Bijele kuće.
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