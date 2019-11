'Predsjednički kandidati moraju biti suzdržani na Dan sjećanja'

Prigodom predstavljanja programa Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine gradonačelnik Ivan Penava je rekao da ti dani trebaju proći dostojanstveno, kako nikome ne treba dopustiti da zlorabi Vukovar te vjeruje da će i predsjednički kandidati biti suzdržani.

Odgovarajući na novinarsko pitanje nakon predstavljanja programa očekuje li da će, s obzirom na predsjedničke izbore, Kolona sjećanja biti ispolitizirana, Penava je rekao da golema većina ljudi dolazi u Vukovar isključivo s mislima na 18. studenog 1991. i nema namjeru komentirati ima li netko pri dolasku u Vukovar neke svoje skrivene razloge.

"Na nama je da ti dani prođu dostojanstveno i da nikome ne dozvolimo da tu našu prošlost i ovo mjesto na bilo koji način zlorabe u bilo koje svrhe", rekao je Penava i dodao da pritom nije važno o kome se radi, koju dužnost obnaša i koje je nacionalnosti.

Komentirao je i odnos s premijerom Plenkovićem, posebice vezano uz ocjene o sporosti procesuiranja ratnih zločina, ističući da je to odnos "dviju jedinki, pa i ako obnašaju trenutačno dužnost gradonačelnika ili premijera", nepotrebno je komentirati jer je trenutačan i prolazan. "A ono što je neprolazno su događaji iz 1991. godine(…). Svatko tko dolazi ovdje svjestan je ogromne brojke stradalih, svjestan je bestijalnog, neljudskog iživljavanja nad gradom i ljudima koji su ga činili, a sve iza toga je također bešćutnost, bezakonje, neučinkovitost i neka se svatko tu pronađe", ocijenio je Penava.

"Žrtva nije naišla na pravdu i svi mi koji obnašamo dužnosti o tome moramo razmišljati i koliki je naš doprinos toj nepravdi…", rekao je Penava i dodao da tolike žrtve nisu našle utjehu u pravdi kad im već život nije mogao biti sačuvan.

U vezi s najavom da predsjednički kandidat Zoran Milanović neće sudjelovati u Koloni sjećanja, nego će Dan sjećanja na žrtvu Vukovara obilježiti na svoj način, vukovarski gradonačelnik je ponovio da se pozivnice ne šalju nikome te da su u Vukovar svi dobrodošli.

To vrijedi i za Milorada Pupovca i vodstvo gradskoga SDSS-a, rekao je odgovarajući na pitanje novinara.

"Svatko tko drži do grada Vukovara, do većinskog naroda, do pripadnika svih manjina koje su živjele u Vukovaru, a sve su dale veliku žrtvu za grad i slobodnu Hrvatsku, neka dođe, pokloni se toj državi i tim ljudima", poručio je Penava i dodao da su djela nekih drugačija od njihovih riječi, a za grad Vukovar, istaknuo je, "bilo bi dobro da smo davnih godina svi bili u Koloni sjećanja".

Penava je na kraju istaknuo da 18. studenoga izjave o bilo čemu drugom osim o Vukovaru i njegovoj žrtvi nemaju mjesta.

"Ne kažem da život treba stati, no taj dan mora imati posebno mjesto u našim mislima i srcima, a i ima kod velike većine građana Hrvatske", zaključio je Penava i dodao kako vjeruje da će se i predsjednički kandidati suzdržati od svega što je izvan okvira prihvatljivoga i normalnog te da iz Vukovara neće voditi predizbornu kampanju.

Iznimno dobrom ocijenio je najavu da se Dan sjećanja na žrtvu Vukovara proglasi državnim blagdanom, dodajući da ga takvim doživljava i cijeli hrvatski narod.