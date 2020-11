Predsjednik države Milanović odat će počast žrtvi Vukovara polaganjem vijenca na Ovčari

Zoran Milanović u u subotu je ocijenio besmislenom ovogodišnju Kolonu sjećanja u Vukovaru u kojoj će zbog epidemioloških mjera sudjelovati samo politička elita...

<p>Poznato je na koji način će predsjednik države<strong> Zoran Milanović</strong> odati počast žrtvu Vukovara. Iz Ureda predsjednika priopćeno je kako će predsjednik Republike to učiniti u srijedu 18. studenoga prijepodne polaganjem vijenaca na Ovčari. O točnoj satnici dolaska Milanovića na Ovčaru, javnost će biti naknadno obaviještena. </p><p>Podsjetimo, šef države u subotu je najavio da je primjereno obilježiti Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, ali i ocijenio besmislenom ovogodišnju Kolonu sjećanja u tom gradu u kojoj će zbog epidemioloških mjera sudjelovati samo politička elita.</p><p>- Način da se tamo daje pravo za nekoliko stotina odabranih ljudi, eliti, to je prijetvorno, to nije iskreno i taj događaj nema smisla bez svih građana koji osjećaju potrebu doći - rekao je Milanović tijekom posjeta Splitu. S obzirom da ove godine nije moguće da u Vukovar dođu svi koji to žele sve skupa nazvao je travestijom. </p>