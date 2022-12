Predsjednik Dume: 'Svi rusi koji su nas napustili plaćat će veći porez, izdali ste svoju zemlju!'

Vjačeslav Volodin, predsjednik ruskog parlamenta Dume, rekao je da njegov donji dom priprema zakon kojim bi se povećao porez za ljude koji su napustili zemlju, što su mnogi učinili otkako je u veljači započela invazija na Ukrajinu.

- Ispravno je ukinuti povlastice onima koji su napustili Rusku Federaciju i uvesti povećanu stopu poreza za njih. Radimo na odgovarajućim izmjenama zakonodavstva - napisao je Volodin na komunikacijskoj platformi Telegram.

Broj Rusa koji su napustili zemlju od početka invazije na Ukrajinu je nepoznat.

Neki su lokalni mediji objavili da je do početka listopada iz države otišlo i do 700 000 ljudi nakon što je u rujnu najavljena mobilizacija i do 300 tisuća vojnika. Vlasti su tada odbacile tu procjenu.

Porez na dohodak od 13 posto poslodavci automatski odbijaju od plaće svojim zaposlenicima.

Rusi koji rade u inozemstvu, a ruski su porezni obveznici, moraju porez plaćati samostalno, prema ruskoj Saveznoj poreznoj službi.

- Svi znamo zašto su pobjegli. Oni koji su shvatili da su pogriješili su se već vratili. Ostali trebaju shvatiti: velika većina društva ne podržava njihov čin i vjeruje da su izdali svoju zemlju, rodbinu i prijatelje - kazao je Volodin.

Najčitaniji članci