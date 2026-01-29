Obavijesti

News

ZBOG HLADNOG VREMENA

Trump: 'Osobno sam zamolio Putina da slijedećih tjedan dana ne gađa Kijev, pristao je na to'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: 'Osobno sam zamolio Putina da slijedećih tjedan dana ne gađa Kijev, pristao je na to'
Foto: Vyacheslav Prokofyev

Američki predsjednik kaže da je ruski čelnik tjedan dana obustavio gađanje ukrajinskih gradova zbog hladnog vremena

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao ne gađati Kijev i druge ukrajinske gradove tjedan dana zbog hladnog vremena.

"Osobno sam zamolio predsjednika Putina da ne puca na Kijev i druge gradove tjedan dana, i on je pristao na to", rekao je Trump na sastanku kabineta, navodeći "izvanrednu hladnoću" u regiji.

"Bilo je jako lijepo. Mnogi su rekli: 'Nemojte uzalud trošiti poziv, nećete ga dobiti.' No on je to učinio", dodao je Trump.

