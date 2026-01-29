Američki predsjednik kaže da je ruski čelnik tjedan dana obustavio gađanje ukrajinskih gradova zbog hladnog vremena
ZBOG HLADNOG VREMENA
Trump: 'Osobno sam zamolio Putina da slijedećih tjedan dana ne gađa Kijev, pristao je na to'
Čitanje članka: < 1 min
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao ne gađati Kijev i druge ukrajinske gradove tjedan dana zbog hladnog vremena.
"Osobno sam zamolio predsjednika Putina da ne puca na Kijev i druge gradove tjedan dana, i on je pristao na to", rekao je Trump na sastanku kabineta, navodeći "izvanrednu hladnoću" u regiji.
"Bilo je jako lijepo. Mnogi su rekli: 'Nemojte uzalud trošiti poziv, nećete ga dobiti.' No on je to učinio", dodao je Trump.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku